Parisi arremete contra el Gobierno ante alza histórica en combustibles: "Es mentira que no había plata"

El excandidato presidencial, Franco Parisi, analizó las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno de José Antonio Kast, centrando sus críticas en las consecuencias económicas que enfrenta la ciudadanía.

Según el economista, las autoridades están actuando de forma acelerada y cometiendo errores que termina pagando la gente.

En conversación con radio Agricultura, el líder del Partido de la Gente se refirió específicamente al alza en el precio de los combustibles y cómo esto afecta de manera desigual a los distintos sectores del país.

El exaspirante a La Moneda afirmó que existe un "desacople" entre el impacto en las grandes empresas y la clase media chilena.

"Hay un desacople entre el impacto que tienen las grandes empresas versus la gran clase media chilena", mencionó.

En esa línea, sostuvo que al Ejecutivo le falta sensibilidad política para abordar la realidad financiera que atraviesan las familias ante el actual escenario económico.

"Le falta la sensibilidad política al Presidente Kast y el llevar un poco más la cordura", complementó.

“Creo que están muy acelerados sus ministros, están peleando mucho por salir en la prensa y no están teniendo esta sensibilidad que se requiere del líder, en particular del Presidente Kast, de tomar las decisiones reposadas”, afirmó.

En cuanto a la polémica por la publicación en las redes sociales del Gobierno, donde afirmaban que el Estado estaba en quiebra, el excandidato sostuvo que “es mentira que no hay plata” y aseguró que "los países no quiebran, hay un problema conceptual, hay un apresuramiento, una cabeza caliente que está tirando estas cosas o fue un distractivo. Yo creo que hay que despedir a alguien".

“Decir que un país está en quiebra significa que no hay plata para nada. Además, muestra una descoordinación gigantesca al interior del gobierno, porque cada uno se manda solo y hace lo que quiere”, añadió.

Parisi manifestó que "ahí es donde uno echa de menos el poner paños fríos; está muy acelerado el gobierno y su plana de ministros, yo los llamaría a la calma. Están muy acelerados y están cometiendo errores que los está pagando la gente".

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