Parisi anticipa "tormentas políticas" durante el Gobierno de Kast: "Los SLEP y la seguridad van a reventar"

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, lanzó una dura advertencia al futuro Gobierno de José Antonio Kast, al que auguró “tormentas políticas” desde marzo.

En conversación con CNN Chile, el líder del PDG comparó el escenario que se avecina con las emergencias provocadas por el reciente sistema frontal en la región Metropolitana, anticipando que la administración republicana enfrentará crisis de gran magnitud.

“Si yo le hubiera dicho la semana pasada de que va a haber una tormenta en Maipú, de la forma en que hubo… eso es lo que va a ocurrir. En términos políticos, la tormenta que se dio (…) este tipo de tormentas, va a haber tormentas políticas”, señaló.

Parisi enumeró los ámbitos que, a su juicio, generarán crisis en la administración republicana: “Yo creo que los SLEP van a reventar, el asunto de la seguridad va a reventar, el financiamiento de las universidades, hay varias universidades que están casi quebradas. Por lo tanto, hay mucho fusible que puede estar en cualquier momento latente”.

CRÍTICAS A LAS PRIORIDADES DE KAST

El líder del PDG también cuestionó los viajes internacionales del Presidente electo, sugiriendo que la atención debería estar en las emergencias del sur del país. “Creo que hay otras urgencias más importantes. Yo he estado en el extranjero visitando distintas alternativas, pero creo que las problemáticas ahora están centrarse en el Biobío”, afirmó.

Por último reforzó su postura señalando que "yo no lo haría, creo que la urgencia es mucho más importante en el sur (…) yo iría al sur. Esa es mi posición y´, por lo tanto, las urgencias para mí son distintas”.

PURANOTICIA