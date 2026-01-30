Parisi anticipa nueva candidatura presidencial cuando finalice el mandato de Kast: "Estamos muy bien preparados, consolidados"

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, adelantó que volverá a participar en la carrera por llegar a La Moneda una vez que finalice el mandato de José Antonio Kast.

“Pertenezco a un colectivo, el colectivo para mí es más importante. Ahora, en Chile debemos tener unos 5 mil candidatos presidenciales y al final vamos a ser entre seis y siete. Ojalá esté yo", aseguró en entrevista con radio Infinita.

El economista obtuvo la tercera mayoría en la primera vuelta de noviembre de 2025 y concentró el 19,71% de los votos en la que fue su cuarta candidatura presidencial.

El excandidato argumentó que "creo que ya estamos muy bien preparados, consolidados, entendemos los fenómenos, sabemos las deficiencias del sistema, del gobierno, tenemos contingente".

"Yo le deseo lo mejor al gabinete de ministros que tiene el Presidente Kast, nosotros tendríamos uno mejor", agregó.

El líder del PDG planteó además que serán "un buen Gobierno si es que llegamos a La Moneda, un gobierno de centro, equilibrado, donde no tenemos que decir 'mira, los vamos a tratar de mover al centro', si somos el centro".

Según Parisi, a diferencia de otros candidatos, no se tiene que "vestir de centro, somos el centro. Soy capaz de poder hablar desde los libertarios hasta el Partido Comunista tratando de encontrar acuerdos".

PURANOTICIA