Parisi advierte costo político por nombramiento de Andrés Jouannet en Seguridad: “Le va a pasar la cuenta”

En medio del debate por la conformación del gabinete del presidente electo, Andrés Jouannet quedó en el centro de la polémica tras su nombramiento como subsecretario de Seguridad. Las críticas apuntan a sus presuntas conexiones con el denominado caso tragamonedas, en un contexto donde la seguridad pública fue eje central de la campaña de José Antonio Kast.

El ex candidato presidencial Franco Parisi fue uno de los más críticos. En conversaciones con Puranoticia Matinal, explica que a su juicio, el cargo exige un estándar particularmente alto dada la compleja situación delictual que enfrenta el país.

“Básicamente que él va a ser subsecretario de Seguridad, un cargo extremadamente importante (…) especialmente con un crimen que es distinto al que conocimos en los 80, en los 90. Ahora es crimen organizado. Y hay que regularizar la apuesta en línea, hay que terminar con las tragamonedas en los barrios, etcétera, y él está ligado a ese mundo”, sostuvo.

Parisi afirmó que, si bien respeta la decisión del mandatario electo, el nombramiento podría afectar el desempeño inicial de la administración en materia de seguridad. “Creo que no le hace bien a Chile (…) no va a tener un buen desempeño a la entrada si se mantiene esta situación”, advirtió.

“PARTE CON TARJETA AMARILLA”

El economista también cuestionó el manejo político del anuncio, señalando que Jouannet “va y aparte con tarjeta amarilla, en términos futbolísticos”. Agregó que se trata de “un diputado que ha sido un operador político toda su vida”, y criticó que el propio Kast haya salido públicamente a respaldarlo.

“Lo que a uno le preocupa es la mala decisión que tuvo el presidente Kast de salir a blindarlo. El presidente tiene fusibles (…) quien tiene que defender a los subsecretarios no es el presidente de la República”, afirmó, recordando episodios anteriores donde —según él— el rol de respaldo debía recaer en el ministro del Interior o en la autoridad sectorial correspondiente.

A su juicio, “estuvo bastante desprolijo” el manejo comunicacional del caso y advirtió que “le va a pasar la cuenta”.

SEGURIDAD EN JAQUE

Aunque Parisi valoró la fortaleza económica del equipo designado —mencionando incluso el eventual aporte del canciller en la atracción de capitales— sostuvo que la seguridad, principal promesa de campaña, aparece debilitada con esta controversia.

“Pero en este cargo, con la sensibilidad que está viviendo la gente —los portonazos, el crimen organizado— (…) ahora estamos viendo tipos que son empresas delinquiendo”, señaló, enfatizando que el contexto exige perfiles sin cuestionamientos.

También recordó críticas previas por vínculos políticos transversales asociados al caso tragamonedas. “Todos saben por dónde está conectado, por la billetera”, lanzó.

“ESTÁ COMPRANDO UN PROBLEMA CARO E INNECESARIO”

Consultado sobre si el nombramiento respondería a un eventual cuoteo político, Parisi respondió: “No lo sé, pero yo creo que estáis comprando un problema caro e innecesario”.

Respecto de una eventual salida, planteó que la solución debería provenir del propio designado. “Va a tener que decir: ‘Mira, en realidad no quiero molestar y doy un paso al costado’. Muchas gracias, presidente (…) y mutis por el foro”, ironizó.

Incluso fue más allá al señalar que “no veo otra solución (…) no creo que sea muy sostenible en el mediano plazo”.

La controversia instala así una tensión temprana en el futuro gobierno de Kast, en un área donde las expectativas ciudadanas son altas y donde cualquier cuestionamiento puede impactar directamente en la credibilidad del programa.

