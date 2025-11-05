Pareja de la exministra Vivanco y los abogados Vargas y Lagos serán formalizados este viernes por el caso "Muñeca Bielorrusa"

A solicitud de las defensas, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago amplió las detenciones de los abogados Gonzalo Migueles -pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco-, Mario Vargas y Eduardo Lagos, detenidos en marco del caso "Muñeca Bielorrusa". La formalización se realizará este viernes.

En la audiencia de control de detención, las defensas solicitaron al tribunal más tiempo para revisar los 14 tomos que tiene la carpeta investigativa. A la espera de a formalización, los tres imputados quedaron recluidos en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

El abogado Sergio Contreras, defensor de Vargas, señaló que “a partir de ayer nos pusimos a disposición del Ministerio Público, entregándonos al OS7, entregamos las claves de acceso de forma voluntaria de los computadores, hicimos entrega del celular, las claves de acceso, todo eso de manera voluntaria”.

En tanto, el abogado querellante Julián López declaró que “Codelco ha sido víctima de un entramado de corrupción que perjudicó directamente su patrimonio y con ello el patrimonio de todos chilenos. La compañía ha sido parte activa de este proceso, desde el primer día, hemos aportado información, análisis, y hemos propiciado líneas de investigación a partir de las cuales ha hecho un excelente trabajo el Ministerio Público”.

El caso "Muñeca Bielorrusa" es una investigación que encabeza a fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, lavado de activos y cohecho.

Este martes se emitieron órdenes de detención contra los tres, quienes se entregaron a Carabineros.

Además, se allanaron sus domicilios, incluido el de Vivanco, en la región Metropolitana, donde se incautaron computadores.

Migueles es investigado por presuntas gestiones para lograr nombramientos de jueces y de conservadores de bienes raíces, además de supuestos pagos indebidos en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa”.

En tanto, los abogados Vargas y Lagos también son indagados como representantes de la empresa chileno- bielorrusa Belaz Movitec SpA.

Se trata de un consorcio formado por la chilena Movitec S.A. y Belaz, una fábrica estatal de Bielorrusia, que participó en un proceso de licitación de Codelco con el objeto de proveer los servicios de movimiento de tierra masivo para la preproducción y construcción de caminos.

El consorcio estuvo en litigio con Codelco y terminó ganando el caso en la Corte Suprema en la misma sala que alcanzó a presidir en varias ocasiones la exministra Vivanco.

