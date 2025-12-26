Pareja de Jeannette Jara atribuye la derrota electoral al "costo de ser continuidad de un Gobierno mal evaluado"

La pareja de Jeannette Jara, Claudio Rodríguez, se refirió a la derrota de la candidata oficialista en la segunda vuelta presidencial del pasado 14 de diciembre.

El trabajador social de profesión y militante del Partido Comunista expuso sus reflexiones en una carta publicada por La Tercera, donde calificó como "claro" e "indiscutible" el triunfo "de la ultraderecha de la mano de un discurso focalizado en seguridad pública, migración y crecimiento económico".

Posteriormente apuntó al gobierno por "no cumplir su agenda en probidad”. Aunque reconoció que este tema sí fue incluido en la campaña, finalmente se impuso "un programa minimalista, efectista, aunque técnicamente insuficiente".

Rodríguez destacó la estrategia de José Antonio Kast, resaltando su línea discursiva clara y sostenida en el tiempo, además de su decisión de evitar espacios donde "mostrara su poca empatía y nulo carisma". También mencionó los flancos que el presidente electo aprovechó de su contendora: "El costo de ser continuidad de un gobierno mal evaluado y resaltar, aunque en menor grado, el viejo anticomunismo".

Sobre el futuro gobierno, advirtió que el "control de expectativas es el desafío más complejo pues los cambios anunciados no son factibles de implementar, lo que puede provocar rápidamente malestar ciudadano".

Respecto al desempeño de Jara, señaló que sus cualidades personales y políticas “contribuyeron a evitar una debacle y permitieron impedir un balotaje entre dos candidaturas de derecha”. Además, valoró que “su campaña lograra articular la alianza presidencial más amplia de la historia, incluyendo a la Democracia Cristiana”.

Finalmente, concluyó que la derrota obliga a la izquierda y la centroizquierda a una revisión profunda: "Revincular al sector con las condiciones materiales, cultura, expectativas sociales y económicas del mundo popular de 2025 es quizá el desafío principal".

