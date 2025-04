Pareja de asesinado en la Alameda dice que autores se identificaron como integrantes del Tren de Aragua

Una mujer que se identificó como la pareja del chileno asesinado la madrugada de este miércoles en la Alameda denunció que los atacantes eran venezolanos y que aseguraron ser del Tren de Aragua.

El persecutor Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, detalló que el asesinato se habría producido en una pelea originada en las afueras de un café con piernas que también funcionaría como prostíbulo, en el contexto de la aplicación de una política en el local que prohibiría el ingreso a mujeres.

“Estábamos adentro y salimos, (echaron) a la otra pareja que andaba con nosotros. Ellos tenían problemas con los venezolanos, con el administrador del café”, comenzó relatando la mujer.

Al ser expulsados, recuerda que “veníamos caminando hacia acá, ellos salen y empezaron a disparar para todos lados. En ese momento el auto se va, yo cruzo al frente y mi pololo me llama y se me cae en mis brazos. Nosotros no teníamos nada que ver, ni los conocemos, no sé de dónde son, no sé nada de ellos”.

“Cuando me apuntaron con la pistola me dijeron ‘somos del Tren de Aragua’ y yo le dije ‘baja la pistola’, me dijeron ‘no porque le tenemos mala a los chilenos cul…”, contó.

Según su testimonio, eran tres sujetos los que llegaron a amenazarlos, pero sólo uno habría percutado los disparos.

“Nosotros ya habíamos salido del café, nos estábamos tomando una cerveza. Ellos tenían el auto ahí y sacan la pistola”, aseguró.

Sobre el lugar donde comenzó la riña, la mujer dijo que “era un prostíbulo, un café con piernas, estábamos consumiendo alcohol, vinimos a compartir, no trabajamos ahí”.

Además, señaló que ni ella ni su pareja conocían a los atacantes, pero la pareja con la que compartieron si los identificaron.

