Pareja cae con su automóvil al canal San Carlos en plena clase de manejo en La Florida: ambos estaban bajo la influencia del alcohol

Una insólita situación se registró la madrugada de este martes 26 de agosto en la comuna de La Florida, donde una pareja de pololos –ambos bajo la influencia del alcohol– cayó al canal San Carlos en plena clase de manejo.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:40 horas en la intersección de calles Tobalaba Oriente con Las Tinajas, donde la joven que estaba aprendiendo a manejar perdió el control y cayó al canal San Carlos.

Ambos fueron rescatados por voluntarios del Cuerpo de Bomberos y recibieron atención de personal del SAMU, ya que sufrieron lesiones leves.

Sin embargo, el vehículo no pudo ser recuperado y durante la mañana se espera que llegue un equipo de emergencia con grúa para retirarlo.

Sobre lo ocurrido, la teniente Milena Vergara, oficial de Ronda Prefectura Santiago Cordillera, señaló que "por causas que se investigan, una conductora pierde el el control del vehículo, cayendo a la rivera del canal San Carlos".

Añadió que "al efectuarles un examen respiratorio, se detecta la presencia de alcohol, por lo cual se da cuenta al Juzgado de Policía local correspondiente".

PURANOTICIA