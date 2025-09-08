Pardow denuncia maniobras para bloquear subsidio eléctrico y acusa "lobby" de las empresas

El ministro de Energía, Diego Pardow, arremetió contra lo que calificó como un "lobby" de las empresas eléctricas, luego de que el proyecto de ley para ampliar el subsidio eléctrico sufriera un revés en la Comisión de Hacienda del Senado. El revés se produjo tras el rechazo a una sobretasa al impuesto verde, un componente clave en el plan de financiamiento del Gobierno.

En una entrevista con Diario Financiero, Pardow afirmó que la idea de que el subsidio puede ser financiado solo con el IVA, fue "más efectiva que la evidencia" que presentó el Gobierno. Según el ministro, esta idea fue instalada por el "lobby de las empresas eléctricas", que a su juicio ha mostrado una "intransigencia" y ha utilizado "argumentos que muchas veces no se condicen con la realidad".

El proyecto de ley se ha visto considerablemente retrasado en el Parlamento, lo que llevó al Ejecutivo a pausar la postulación al subsidio por un tiempo. El plan original del Gobierno consideraba un financiamiento mixto a través de la sobretasa al impuesto verde y el IVA. Con el rechazo de la primera, el Ministro de Hacienda, Nicolás Grau adelantó que el Gobierno insistirá en la necesidad de este componente, argumentando que la situación financiera del país es ajustada.

A pesar del complejo escenario, el ministro Pardow se mostró cauteloso sobre el futuro de las tarifas eléctricas. Si bien adelantó que se espera un "movimiento relativamente acotado" en el ajuste de enero, debido a la estabilidad en el tipo de cambio y los combustibles, también hizo una advertencia a la población, señalando que "hay que esperar".

