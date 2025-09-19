Parada Militar 2025: Primera mujer paracaidista y emotiva despedida de “Drako”

El Día de las Glorias del Ejército volverá a tener como escenario principal la elipse del Parque O’Higgins este viernes 19 de septiembre. Desde las 11:00 horas, la tradicional Parada Militar reunirá a las Fuerzas Armadas en un desfile que se extenderá por alrededor de dos horas y media, transmitido en cadena nacional.

Este año, el inicio de la ceremonia estará marcado por un salto libre militar en homenaje al 60° aniversario de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales. Serán 21 paracaidistas quienes se lanzarán desde un avión CN-235 de la Brigada de Aviación Ejército para descender en formación frente a la tribuna de autoridades, en una maniobra que deberá completarse en un máximo de 5 minutos y 40 segundos.

La gran novedad será la participación de la mayor Camila Orellana, de la Escuela de Telecomunicaciones, quien se convertirá en la primera mujer en formar parte de este despliegue. Su incorporación representa un hito para la institución: “Es una muestra concreta de que las mujeres no solo forman parte activa de todas las ramas y servicios del Ejército, sino que también pueden acceder, en igualdad de condiciones que sus pares masculinos, a diferentes puestos y desempeñar cualquier tipo de misión”, señaló la institución en su sitio oficial.

La Parada Militar también incluirá un momento cargado de simbolismo con la despedida de “Drako”, un pastor belga malinois que, tras nueve años de servicio, desfilará por última vez acompañado de honores propios de un soldado.

De esta forma, la jornada no solo mantendrá la solemnidad de una tradición que se realiza desde 1896, sino que además sumará gestos de renovación y reconocimiento que marcarán la edición 2025 del desfile.

PURANOTICIA