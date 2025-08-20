"Para mí, no es": Juan Sutil niega que régimen militar de Augusto Pinochet haya sido una dictadura

Juan Sutil, encargado estratégico del comando presidencial de Evelyn Matthei, se refirió a Augusto Pinochet y al periodo en el que estuvo en el poder después del golpe de Estado de 1973.

El empresario negó que el régimen haya sido una dictadura. “Para mí no es una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder“, dijo en CNN.

El expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) también destacó la transición política que siguió al régimen militar.

“Los mejores momentos de la historia de Chile desde el punto de vista político fue el término del gobierno militar dictatorial y posteriormente viene un periodo del florecer de Chile”, resaltó.

"El gobierno fue dictatorial y terminó, y eso fue una salida negociada”, explicó, para luego señalar que "no estoy calificando, estoy diciendo en cómo se negoció, cómo permitió volver a la democracia y eso fue ejemplar. Porque normalmente todas las dictaduras salen a través de una revolución o a través de un problema como lo tiene Venezuela".

PURANOTICIA