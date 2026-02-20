Panel de expertos fija alza de $25 en la tarifa del transporte público de la región Metropolitana

El Panel de Expertos del Transporte Público, como organismo técnico e independiente creado por la ley N°20.378, determinó un ajuste de $25 en la tarifa adulto vigente del transporte público integrado, la que aplica para los servicios subsidiados de Bus, Metro y Tren Nos-Estación Central en las 38 comunas donde opera en la región Metropolitana.

En virtud de los mecanismos de cálculo de las respectivas tarifas, la tarifa Adulto Mayor Integrada se establecerá en $390, la escolar en $260, mientras que el Monto Máximo Mensual, Dale QR, se fijará en $42.000 al mes.

Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir de las 00:00 horas de este domingo 22 de febrero de 2026, salvo en el caso del Dale QR, cuyo nuevo monto comenzará el 1 de marzo.

Esta determinación responde a que las variables que inciden en los costos del Sistema de Transporte Público han presentado aumentos durante el 2025.

A modo de ejemplo, la inflación creció un 3,5% anual, el dólar promedio anual fue $952 y el costo de la mano de obra creció un 6,7% anual.

A lo anterior se suma, tal como se ha expresado en actas anteriores del Panel, el efecto del congelamiento que tuvo la tarifa entre 2019 y 2023, que generó un descalce acumulado de $270, provocando efectos de arrastre asociados a menos ingresos del Sistema.

Esta alza tarifaria es "esencial para mantener el equilibrio financiero del Sistema, considerando el subsidio aprobado en la ley de presupuestos 2026", indicaron.

El Sistema Red, como otros grandes sistemas de transporte público, "ha logrado destacarse a nivel regional y mundial, destacando por su electromovilidad, la creación de empleo (especialmente para mujeres conductoras) y políticas innovadoras como DaleQR y el reciente pago con tarjeta de crédito".

NUEVAS TARIFAS

Buses Adulto – $795

Tarifa Metro Valle – $815

Tarifa Metro Punta – $895

Tarifa Metro Baja – $735

Tarifa Trenes Valle – $815

Tarifa Trenes Punta – $895

Tarifa Trenes Baja – $735

Escolar Media y Superior – $260

Tarifa Adulto Mayor Integrada – $390

Tarifa Adulto Mayor Pensionado – $260

Tarifa Inteligente Dale QR – $42.000

