Panel Ciudadano: Kast lidera con 28%, Jara cae a 24% y Matthei sigue tercera

Este sábado se publicó una nueva edición de la encuesta Panel Ciudadano UDD, que midió la intención de voto de cara a la primera vuelta presidencial. El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se mantiene en el primer lugar con un 28% de las preferencias, seguido por la abanderada oficialista Jeannette Jara, quien registra una baja y alcanza el 24%.

En tercer lugar, figura Evelyn Matthei (Chile Vamos), con un 14%, superando a Franco Parisi (10%) y Johannes Kaiser (7%). Más atrás se ubican Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls, ambos con 2%, mientras que Eduardo Artés marca 0%.

Según El Mercurio, el sondeo también evaluó escenarios de balotaje. Frente a José Antonio Kast, Jeannette Jara obtiene un 31%, muy por debajo del 46% del republicano. En un cruce con Evelyn Matthei, la exministra del Trabajo tampoco logra imponerse: alcanza un 29%, frente al 45% de la exalcaldesa de Providencia.

En ambos casos, el porcentaje de indecisos, votos nulos o quienes no votarían se mantiene alto: 23% frente a Kast y 26% frente a Matthei.

La encuesta también analizó el comportamiento por tipo de votante. Jeannette Jara lidera entre quienes concurren habitualmente a sufragar, con un 34%. Sin embargo, entre los votantes obligados, Kast toma ventaja con un 31%, seguido por Matthei, quien por primera vez desde las primarias supera a Jara en ese segmento.

Además, se observó una caída de Jara en el grupo de hombres entre 30 y 50 años, donde pierde terreno frente a Kast.

