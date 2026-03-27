Pamela Jiles ingresa dos proyectos para permitir nuevos retiros de fondos de las AFP

En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se dio luz verde a la tramitación de dos mociones parlamentarias lideradas por Pamela Jiles (PDG). Ambas iniciativas, que proponen nuevos retiros desde los fondos de pensiones, fueron declaradas admisibles por la instancia legislativa.

La primera de estas propuestas consiste en una reforma constitucional para un nuevo retiro del 10%, motivada principalmente por el incremento en el costo de la vida.

Según explicó la legisladora a través de su cuenta de X, esta medida busca emular los procesos previos que ya fueron visados por el Parlamento. “Yo he presentado dos proyectos de retiro: uno de retiro del 10% que es una modificación constitucional transitoria, como lo hemos conocido previamente. Recordemos que hubo tres de ellos aprobados por este Congreso; uno de ellos, el segundo, presentado en coautoría con el entonces presidente Piñera y quien les habla”, detalló Jiles.

La diputada justificó la urgencia de la medida ante el escenario económico actual, vinculándolo directamente con el alza de los combustibles y las proyecciones del Ejecutivo. Al respecto, sostuvo que “me parece que es muy atingente al momento político que va a vivir el país a partir de las medidas recientemente anunciadas y que en ese sentido, como es proyectable por el propio gobierno, entiendo que vamos a estar en una situación bastante parecida a la de la pandemia”.

En paralelo, la segunda iniciativa presentada por la integrante de la bancada del PDG apunta específicamente a la población migrante. El objetivo es permitir que aquellos extranjeros que opten por dejar Chile de manera permanente puedan disponer de su capital acumulado en las AFP.

“Un segundo proyecto, al que quiero referirme muy brevemente para conocimiento de todos ustedes, dice relación con una modificación constitucional transitoria para permitir que los migrantes que se devuelvan a su país en forma definitiva puedan llevarse efectivamente sus fondos de AFP”, precisó.

Sobre este punto, Jiles argumentó que la normativa vigente sobre el retiro de fondos para técnicos extranjeros posee deficiencias que este proyecto busca subsanar para incentivar el retorno. “Esto es algo que aparentemente está legislado, pero que en mi opinión legislativa tiene muchos defectos y creo que ayudaría a las políticas de devolución a sus países de un gran número de migrantes el que pudieran tener una facilidad en el retiro de sus fondos previsionales a corto plazo”, manifestó.

Finalmente, la legisladora recordó que esta última propuesta no es nueva en su agenda, sugiriendo que ahora podría existir una mayor apertura política para su discusión: “Este es un proyecto que yo presenté hace algunos meses antes de que el gobierno asumiera y, ¡oh!, increíble sorpresa, parece que tenemos allí una coincidencia posible”, concluyó.

PURANOTICIA