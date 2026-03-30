Pamela Jiles descarta divisiones en el Partido de la Gente: "Actuamos con total unidad"

Frente a los cuestionamientos por la cohesión del Partido de la Gente (PDG), la diputada Pamela Jiles descartó de forma tajante cualquier escenario de división interna. Pese a no haber obtenido la presidencia de la Cámara y a las controversias que rodean al diputado Cristian "Dr. File" Contreras, la legisladora sostuvo que el grupo parlamentario mantiene una solidez inédita en el Congreso.

En conversación con El Mercurio, Jiles subrayó el papel determinante que, según su visión, tuvo el bloque en la discusión del plan para mitigar el alza de los combustibles. "Votamos en bloque todo, somos la única bancada sin disensos internos hasta ahora, actuamos con total unidad y fuimos la bancada clave para exigir al Gobierno los cambios que se hicieron al proyecto de mitigación del ‘bencinazo’, en favor de la clase media", aseveró la parlamentaria.

Al ser consultada sobre la situación de Contreras, la diputada minimizó el impacto de sus acciones, calificando el tema como una distracción de las cúpulas políticas. "Ninguna crisis. No tenemos tiempo ni ganas de ocuparnos de ‘pelotudeces’ que solo les importan a las cúpulas políticas, una frivolidad inadmisible dada la crisis en curso", manifestó, agregando que en el PDG las determinaciones se toman de forma democrática tras debates internos.

Jiles insistió en que la agenda de su bancada está alejada de lo que denominó "polémicas de élite". Según explicó, "tenemos un mandato claro: la gente, mi pueblo que sufre. Consecuente con ese mandato, la carrera diplomática de Bachelet, los ‘furcios’ (equivocaciones) de Mara Sedini o si Quiroz (titular de Hacienda) sonríe poco no están en nuestra agenda".

Respecto a las modificaciones logradas en el trámite legislativo, la diputada detalló que la presión del PDG permitió incorporar a sectores que inicialmente estaban excluidos. "Incidimos decisivamente en el trámite legislativo: nosotros logramos que se incluyera a las transportistas escolares —en su mayoría jefas de hogar— que no estaban considerados, y fuimos claves para que no se afectará más a las pymes en la cuarta medida del proyecto aprobado. Esa fue nuestra condición a Quiroz para aprobarlo", puntualizó.

No obstante, reconoció que aún quedan desafíos pendientes, como los subsidios para la pequeña agricultura. "No logramos por ahora que los pequeños agricultores tengan subsidios, pero seguimos presionando por obtener esa y otras ayudas concretas y eficientes que disminuyan el sufrimiento de las personas a las que todo les costará el triple desde esta semana. Porque aquí habrá hambre y sufrimiento en la población mientras los ricos se la llevan pelada", advirtió Jiles.

Finalmente, la legisladora adelantó que el bloque persistirá en su intención de modificar la carga tributaria de las grandes industrias. "Por eso hemos planteado al Gobierno la urgente necesidad de que paguen impuesto específico las forestales, las navieras, las empresas aéreas, las grandes mineras. Y vamos a seguir trabajando por eso hasta conseguirlo", concluyó.

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