PAES 2025: 99 colegios particulares figuran en el “top 100” y solo un establecimiento público logra ingresar

En la última versión de la PAES, cuyos resultados se dieron a conocer esta mañana, 99 colegios particulares pagados figuran entre los 100 mejores establecimientos, según el listado elaborado con datos del Demre.

El primer lugar lo ocupa el Colegio Cambridge, de Providencia, donde 30 alumnos aceptaron compartir su información de puntajes —anonimizada—, y promediaron 893,4 puntos en las pruebas de Lenguaje y Matemática 1. Le siguen el Cordillera (889,8 puntos ) y La Girouette (872,8).

En el listado solo figura un recinto público: el Liceo Augusto D’Halmar, de Ñuñoa, que está en la posición 72, con 809,9. El año pasado se había ubicado 44º, tras iniciar un rendimiento descendente durante la gestión de la alcaldesa Emilia Ríos (FA).

En la anterior versión del “top 100”, aparecía un segundo establecimiento que recibe recursos fiscales: el Palmarés (Quilicura), que fue 78º.

SALTO DEL CAMBRIDGE COLLEGE

En esta oportunidad, el Cambridge College (Providencia) saltó del quinto al primer lugar en el ranking del rendimiento de los colegios en la PAES, al comparar los últimos dos años.

El plantel de la avenida Antonio Varas promedió 893,4 puntos, siendo escoltado por dos colegios de Las Condes: Cordillera (889,8) y La Girouette (872,8). Esto, considerando los datos que jóvenes compartieron con el Sistema de Admisión.

En total, 66 de los 100 primeros del país son de la Región Metropolitana; seguidos por 7 de Biobío, 6 del Maule, 5 de O'Higgins, 4 de Valparaíso y La Araucanía, 3 de Los Lagos y uno de Antofagasta, Coquimbo, Los Ríos, Ñuble y Magallanes.

Cuatro regiones no registran colegios en el “top 100”: Arica, Tarapacá, Copiapó y Aysén.

EL ÚNICO PÚBLICO

El Liceo Augusto D'Halmar, como de costumbre, se elige como el colegio público de desempeño más destacado, al figurar 72º. Además, es el único con subvención entre los 100 (el año pasado también había estado el particular Palmarés, de Quilicura).

Con todo, el plantel de Ñuñoa confirma el descenso que sufre desde que la anterior administración municipal, encabezada por la entonces alcaldesa Emilia Ríos (Frente Amplio), destituyera al director del establecimiento, Jaime Andrade, quien llevaba 28 años al mando.

Para la admisión pasada (2025), el recinto de la calle Ramón Cruz había sido 44º; mientras que previamente se situó 21º (2024), 15º (2023), 8º (2022), 5º (2021), 7º (2020), 3º (2019) y 8º (2018).

El actual jefe comunal, Sebastián Sichel (independiente), valora que el D'Halmar “sigue siendo el único colegio público dentro de los 100 mejores de Chile con SAE” e insiste en su petición de que el próximo gobierno “detenga el traspaso al SLEP en estos colegios”.

