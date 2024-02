Pacto por omisión o competir en listas separadas: el gran dilema de Chile Vamos y Republicanos de cara a elecciones de octubre

Uno de los últimos deseos políticos que expresó el fallecido ex presidente Sebastián Piñera a sus cercanos fue la creación de un bloque de oposición, que abarcara desde Demócratas hasta el Partido Republicano, con el objetivo de competir unidos en las elecciones del 27 de octubre, donde los chilenos deberán volver a las urnas, esta vez para elegir a sus gobernadores, consejeros regionales alcaldes y concejales.

Tras su muerte, algunas figuras de Chile Vamos han manifestado su compromiso por llevar adelante la iniciativa que alcanzó a expresar el ex Mandatario, aunque con la premisa de que corren contra el tiempo, pues en marzo la estrategia a utilizar con mira a estos importantes comicios deberá quedar totalmente definida. No obstante, las trabas las pone el Partido Republicano, que no quiere aliarse a la centro-derecha.

Uno de los impulsores de la iniciativa propuesta por Sebastián Piñera es el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de parlamentarios de Renovación Nacional (RN), quien señaló a El Mostrador que su deseo es que todos los partidos de oposición se alineen con el objetivo que "podamos entregarle al país una alternativa programática para enfrentar las próximas elecciones".

De igual forma, expuso que "el fin último es actuar en unidad y demostrar que somos una alternativa, no sólo electoral, sino que para gobernar al país, y que le dé estabilidad, que es lo que más se requiere". Pero a pesar del entusiasmo que expresa el parlamentario RN, lo cierto es que la idea ni siquiera concita el interés transversal de Chile Vamos, quienes aseguran que la iniciativa es apresurada, además poner el énfasis en que no comparten todos el mismo criterio programático ni ideológico.

Es así como el eventual interés de crear este bloque de oposición que soñaba Piñera sólo tendría un sustento de estrategia electoral con el fin de evitar la dispersión de votos y favorecer de esta manera al oficialismo que, hasta el momento, ha anunciado que competirá de forma unida, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana.

El ejemplo más palpable de esto ocurrió el 2021 en Concón, donde el entonces candidato independiente Freddy Ramírez se logró quedar con la Alcaldía con poco más del 22% de los votos. Como contraparte, la derecha se presentó con cuatro candidatos en la papeleta, generando la evidente dispersión de votos y entregándole en bandeja la casa edilicia al profesor de Historia. Un verdadero «conconazo»...

Con más cálculo político que con un ideario común, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, expresó a El Mostrador que "es prematuro extrapolar, es muy importante resolver la etapa municipal con el mejor éxito posible, porque eso nos va ayudar a la siguiente etapa que es la parlamentaria y presidencial", agregando que la discusión acerca de crear un nuevo bloque político es algo que "requiere madurar".

Como no existe consenso frente al tema, ha trascendido fuertemente que las negociaciones entre Chile Vamos y Republicanos consisten en firmar un acuerdo de un pacto por omisión para las elecciones de alcaldes y de gobernadores, tal como lo ha reconocido el propio diputado Sauerbaum: "Con el Partido Republicano vamos a tener pactos por omisión en muchas partes del país. Eso se está viendo en lo concreto". Sin embargo, reconoce que como no tienen candidatos en todo el país, "van a privilegiar, seguramente, algunos sectores donde puedan sacar efectivamente a sus candidatos".

Pero para las elecciones de consejeros regionales y de concejales la idea es ir en listas separadas. Y es que la tienda que dominó el Consejo Constitucional buscaría correr con listas propias en ambos comicios, decisión que Chile Vamos aún se encuentra analizando, pues algunos consideran que lo mejor es ir unidos, mientras que otros optan por llevar candidatos de sus propios partidos, más independientes.

Otro factor a considerar es que José Antonio Kast siempre ha buscado llegar a la primera vuelta de la Elección Presidencial y, por ende, evitar las primarias. Esto coincide con la postura que tendrían de cara a la elección de gobernadores regionales, sobre todo teniendo en cuenta que Republicanos dice tener potentes cartas en regiones claves como El Maule y Biobío. De esta manera, lo claro es que donde pueden unirse –y por omisión– es sólo en los comicios de alcaldes –y solo en algunas comunas– pues sería extraño, por ejemplo, que se omitan de ir con una carta en ciudades como Las Condes, como ya lo hicieron en la Elección Municipal pasada.

