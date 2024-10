Pablo Longueira y su ruptura definitiva con la UDI: "No es el partido que formé"

Pablo Longueira, una de las figuras clave en la fundación de la UDI y con una larga trayectoria como diputado, senador y ministro de Economía, ha estado retirado de la primera línea de la política durante aproximadamente 15 años. Sin embargo, su nombre vuelve a aparecer en la escena, esta vez para respaldar la candidatura de James Argo, independiente en el cupo republicano para la alcaldía de Concepción, dejando de lado a Valentina Pavez van Rysselberghe, hija de Jacqueline van Rysselberghe.

En una entrevista con radio Bío Bío de Concepción, Longueira se refirió a la situación actual de su antiguo partido y abordó la crisis política que enfrenta Chile debido a la falta de liderazgo. Aunque se ha mantenido al margen, reconoció que hubo un momento en el que consideró regresar al ámbito político, pero fue entonces cuando rompió definitivamente con la UDI.

“El único momento en que sí pensé (volver), fue para la primera convención constitucional. Estimé que podía contribuir con mi experiencia. Siempre impulsé la mayor cantidad de acuerdos. Ahí me embarqué. Necesitaba un documento de la UDI para poder ser candidato y no estuvieron dispuestos a darlo. Ahí renuncié al partido, porque un partido que no permite servir al país no es el partido que construí”, expresó con claridad sobre su decisión de abandonar la colectividad.

Cuando se le preguntó sobre la crisis interna de la UDI, Longueira fue contundente en su diagnóstico: “¿Cuál UDI? La UDI no es el partido que yo formé. Fui convocado a crear un partido de derecha comprometido con el mundo de la pobreza y ese partido, para mí, ya no existe. Lo que nos convocó a toda una generación, durante 30 años de servir al país, eso ya no existe”.

Además, al referirse a la caída de Andrés Chadwick, Longueira destacó su dolor por lo sucedido, pero señaló que “no es vinculante a lo que está viviendo la UDI. La UDI no fue capaz de llevar candidatos a concejales en todo Chile (…) y en esta elección no hubo capacidad para tener una lista completa y se unió con Evópoli. La crisis es un proceso que viene hace mucho tiempo”.

Sobre el Caso Hermosilla, que ha sacudido nuevamente a la derecha política, Longueira expresó su sorpresa por la naturaleza del escándalo: “Me sorprendió la vulgaridad del audio, es impactante. Todo lo que ha ocurrido de ese proceso, me alegra que se sepa, que se terminen, es algo que nos hace bien que emerja y lo enfrentemos. El problema es que no veo ninguna capacidad de solucionarlo, no veo liderazgos ni conducción”.

El exsenador concluyó su intervención planteando la pregunta que muchos se hacen ante la situación actual del país: “¿Cómo vamos a salir de lo que estamos viviendo? Llevamos meses de una secuencia de hechos impactantes que generan un distanciamiento con la opinión pública”.

PURANOTICIA