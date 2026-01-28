Pablo Longueira vuelve a militar en la UDI tras su absolución en el caso SQM

El exsenador Pablo Longueira, que en octubre pasado fue absuelto en el caso SQM, anunció este miércoles que volvió a militar en la UDI y aseguró que lo hace porque quiere “colaborar a construir un país más justo".

A través de un mensaje de WhatsApp a la militancia del partido, el exministro anunció su retorno al partido al cual renunció el año 2021, tras 37 años. Longueira es uno de los últimos llamados "coroneles" de la UDI, quien junto al exsenador Jaime Guzmán fundó el partido.

"Queridos amigos, con profunda alegría les comunico antes que concluya el mes de enero, como les anticipé en esa masiva y maravillosa comida que ustedes le regalaron a mi familia que, después de un largo periodo de discernimiento, el día domingo me reinscribí en la UDI y ayer me han aceptado como militante", comentó.

Y agregó que "en esta nueva etapa de la vida que siento que estoy comenzando a vivir, quiero volver a colaborar, con un granito de arena, a construir un país más justo".

Además, el exsenador recordó que "este año se cumplen 35 años del asesinato de Jaime, quien hace 44 años, al titularme de Ingeniería en la Universidad de Chile, me pidió que no volviera al mundo privado y lo acompañara a crear un partido de derecha comprometido con los más pobres del país, como también lo hizo con todos ustedes".

"Después de una larga vida junto a la Chichi, mi familia y la de todos ustedes, siento que en un momento político tan especial como el que estamos viviendo, mi deber es volver a colaborar para que esta nueva transición que comenzó con el triunfo del Plebiscito del 4 de septiembre del 2022, sea tan exitosa como la que nos tocó participar cuando retornamos a la democracia", sostuvo.

Longueira cree que “tenemos nuevamente una oportunidad histórica de retomar el camino al desarrollo y creo que, así como la UDI Popular fue decisiva en la transición anterior, también lo debe ser en esta oportunidad".

"Se que intentar volver a reconstituir esa UDI Popular que nos convocó a todos al servicio público no será un desafío fácil, pero lo más probable es que esta no será la última batalla que tengamos que dar", acotó.

Longueira anunció, además, que organizará un encuentro de reflexión para el próximo miércoles 1 de abril, donde la idea es discutir "que nos pediría Jaime que hiciéramos hoy por Chile".

PURANOTICIA