Pablo Longueira se distancia del Gobierno y afirma que habría apoyado a Michelle Bachelet

En el marco de una actividad pública, el exsecretario de Estado y referente de la UDI, Pablo Longueira, manifestó su discrepancia con la postura adoptada por el Ejecutivo frente a la posible candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas. El otrora líder gremialista enfatizó la necesidad de priorizar los intereses nacionales por sobre las rencillas políticas actuales.

Al ser consultado por la situación de la exmandataria, Longueira fue enfático en señalar que “una candidatura de una chilena la hubiéramos apoyado”. A pesar de reconocer que el país atraviesa por un “clima muy polarizado”, el exministro insistió en que “hay cosas que hay que tener miradas de país, miradas de Estado”. Aunque evitó profundizar en reproches técnicos hacia la administración actual, aclaró su postura personal: “No tengo los antecedentes, no quiero hacer una crítica a la decisión. Pero si hubiera dependido de mí, yo la hubiera respaldado”. Ante la consulta sobre la falta de visión estratégica, reiteró: “Yo la hubiera apoyado”.

Estas declaraciones se dieron durante la conmemoración de los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, ceremonia realizada en Las Condes donde el exministro también analizó la contingencia del oficialismo. Según su diagnóstico, la falta de cohesión en las filas gubernamentales se debe a la carencia de una estructura política sólida, sentenciando que “no va a haber unidad mientras no haya coalición”.

Finalmente, Longueira delineó los desafíos para la centroderecha, sugiriendo la conformación de un bloque amplio que represente al 62% que rechazó la propuesta constitucional en 2022. En ese contexto, no cerró la puerta a un retorno a la primera línea política, incluso evaluando una postulación a la presidencia de su partido. “Si vuelvo, va a ser para contribuir a crear esa coalición (…) y fortalecer a la UDI”, concluyó.

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