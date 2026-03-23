Pablo Longueira respalda la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: "Soy partidario de apoyarla"

El exministro de Economía, Pablo Longueira, respaldó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

En conversación con radio Agricultura, el exsenador reconoció que no comulga con el sector político se la exmandataria, sin embargo, planteó que hay temas que están por sobre las diferencias. “Yo soy partidario de apoyarla”, afirmó.

Y justificó su postura apelando a lo que denominó “mirada de Estado" y señaló que esta decisión trasciende las diferencias políticas. "Yo creo que hay cosas que tienen una mirada de Estado, para mí esa candidatura es una candidatura de una chilena expresidenta", precisó.

Pese a las diferencias, la exautoridad manifestó que existen sentimientos que unen a los chilenos más allá de las divisiones políticas. “Creo que hay sentimiento, somos parte de una comunidad y un país", reflexionó.

Asimismo, reconoció que su postura puede generar incomodidad en su propio sector político. “Sé que esto puede que no le guste a muchos auditores y a mucha gente en nuestro sector“, confesó.

Longueira dijo que "en la vida hay que definirse y creo que debiéramos respaldarla" y realizó un llamado a la lealtad con la expresidenta en esta postulación internacional. “Yo creo que debiéramos ser leales y debiera apoyarse”, sentenció.

Por otro lado, Longueira anunció que postulará a la presidencia de la UDI. "Voy a volver a colaborar, voy a iniciar un proceso de retorno, voy a postular a la presidencia de la UDI en el mes de noviembre", indicó.

Junto con ello, explicó que su objetivo es contribuir a la conformación de una coalición amplia que pueda dar estabilidad al país. “Espero esos dos años colaborar precisamente a conformar esta coalición, que estábamos conversando”, sostuvo.

Además, reveló que “una vez que vengan las elecciones municipales, voy a ir de candidato a alcalde de Conchalí para contribuir aquí en esa elección de gobernadores y alcaldes”.

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