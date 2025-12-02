Pablo Longueira afirma que republicanos “ha rescatado la mística original” de la UDI

El fundador y expresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, se refirió a la situación actual del partido y comentó sobre el Partido Republicano.

En conversación con Tolerancia Cero de CNN, Longueira afirmó “republicanos ha rescatado mucho de la mística original de la UDI. Nosotros tuvimos un proyecto político y cultural que fue irnos al mundo de las poblaciones, enfrentar la lucha de clases. Eso generó muchos servidores públicos que fueron incorporándose a ese proyecto”.

Asimismo, señaló que “la UDI inició en un momento prácticas que eran muy reñidas al estilo nuestro”. Entre estas prácticas recordó el fin del programa “Vívelo”, donde las juventudes UDI realizaban un voluntariado liderado por dirigentes del partido.

En cuanto al futuro de la UDI, Longueira argumentó que el riesgo principal se lo plantea el Partido Republicano. “Si la UDI no vuelve a sus orígenes creo que corre el riesgo de ser succionado por Republicanos”, añadió.

