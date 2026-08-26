Osvaldo Andrade advierte el "fracaso del sello refundacional" del Gobierno del Presidente Kast

El exministro y expresidente del PS, Osvaldo Andrade asumió una nueva responsabilidad en el Gobierno al integrarse a la Comisión para una Nueva Arquitectura del Estado, instancia desde la que aseguró que mantendrá sus críticas a la administración de José Antonio Kast.

En entrevista con radio Cooperativa, aseguró que su incorporación a esta instancia “no cambia la opinión que yo pueda tener del Gobierno para nada. Tengo una noción reprochable de este Gobierno en lo que ha hecho, de los compromisos que ha adquirido”.

“Tengo una mirada muy preocupante de lo que es su reforma constitucional, pero entiendo que eso no es un obstáculo para que la gente pueda conversar", dijo en relación a su nueva responsabilidad.

Analizando la actualidad política aseguró que "hay una respuesta a un fenómeno inconfortable del sistema político chileno, que es el tema de la polarización y la radicalidad”.

“Hemos tenido dos experiencias refundacionales y ambas han destinado a fracasar. La del Presidente Boric duró lo que duró y él mismo se dio cuenta de que era un error. La experiencia refundacional del Presidente Kast va a fracasar -de hecho, ya tenemos atisbos de su fracaso a propósito de la reforma constitucional- y se va a dar cuenta de su error", vaticinó el exministro.

Sobre los errores en la elección de los ministros, el extimonel del PS aseguró que “hay un problema de diseño inicial, y es una responsabilidad presidencial, que prescindió de los partidos, de los actores políticos, y, más bien, instaló una lógica de amigos. Amigos de su confianza, por supuesto”.

“Eso genera el problema de que cada uno se entiende directamente con el Presidente y no tiene necesidad de entenderse entre ellos", planteó.

Añadió que “el estereotipo de los ministros (de Kast), en general, (es que) son personas que tienen mucha experiencia en el ámbito privado y empresarial y entienden que su ministerio es una empresa, y las empresas compiten entre sí; no colaboran entre sí".

"Falta una lógica de autoridad política. Creo que el Presidente no puede ser un comentarista de este tipo de avatares, de cuestiones casi pintorescas. Él tiene que salir a enfrentar esto y ordenarlo, y creo que, en ese sentido, hay un déficit evidente de liderazgo", analizó.

El expresidente socialista afirmó que la izquierda sufrió "una derrota contundente, tremenda, no solo política ni electoral, sino también cultural" y señaló que el sector se encuentra en "un proceso de búsqueda".

“Pero tenemos dos ventajas: no existen ad portas desafíos electorales y, en consecuencia, no hay esta necesidad de preservar o enaltecer las identidades, que es muy propio de los procesos de este tipo; y, en segundo lugar, tenemos un Gobierno que está haciendo mal las cosas y que también facilita esta situación", finalizó.

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