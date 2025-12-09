Ossandón y reordenamiento de la derecha si Kast llega a La Moneda: "Una cosa es ganar una campaña y otra es gobernar"

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, defendió la necesidad de evaluar indultos bajo criterios humanitarios y planteó el rol que, a su juicio, debería asumir Chile Vamos en un eventual gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con radio Pauta, el parlamentario se refirió al debate abierto por las declaraciones del diputado José Carlos Meza sobre posibles indultos a personas adultos mayores que estuvieran con enfermedades terminales, incluso si estas hubiesen realizado delitos como violación de menores.

El senador marcó distancia y subrayó que el tema no puede abordarse sin matices, pues existen parámetros claros para situaciones excepcionales. “Si hay una persona con 90 años, que está con una enfermedad terminal (…) no sacas nada con tenerlo en la cárcel”, afirmó, insistiendo en que estas decisiones deben basarse en informes médicos y no en presiones electorales.

Ossandón aclaró que este enfoque no busca flexibilizar penas de manera indiscriminada, sino aplicar una mirada humanitaria en casos donde el encarcelamiento pierde sentido. Advirtió además que, a pocos días de la elección presidencial, abrir debates sensibles sin precisión técnica puede generar confusión y tensionar a los equipos políticos.

Respecto al escenario de la derecha, señaló que si Kast llega a La Moneda deberá ampliar su base de apoyo más allá de su partido, incorporando a Chile Vamos en el diseño programático y en la toma de decisiones. “Una cosa es ganar una campaña y otra cosa es gobernar”, resumió, destacando que Chile Vamos debe aportar experiencia, presencia territorial y capacidad legislativa.

El senador enfatizó que la gobernabilidad requiere amplitud y realismo, y que una administración con mayoría parlamentaria fragmentada tendrá que priorizar acuerdos. En su opinión, la derecha debe evitar disputas internas y consolidar un proyecto común para enfrentar desafíos en seguridad, economía y gestión del Estado.

