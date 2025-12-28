Ossandón valora rol del Senado y no descarta seguir al mando en 2026

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (Renovación Nacional), afirmó estar dispuesto a continuar un año más en el cargo, destacando como uno de los principales logros de su gestión el clima político sereno que se mantuvo durante el período electoral. “No hubo ningún conflicto en ninguna ley, en medio de una campaña que fue superpolarizada”, señaló en entrevista con La Tercera.

El legislador valoró el rol que ha cumplido la Cámara Alta como espacio de estabilidad institucional y diálogo político. En ese sentido, comentó que en sus encuentros con el presidente electo, José Antonio Kast, han conversado sobre “la importancia del Senado para el desarrollo del país” y la necesidad de que este mantenga un rol constructivo.

“El Senado tiene que estar a la altura, como lo estuvo con el Presidente Gabriel Boric. Un Senado constructivo, que da estabilidad”, sostuvo Ossandón, subrayando que el avance del país requiere acuerdos y disposición a ceder. A su juicio, esta dinámica permitió mantener el trabajo legislativo al margen de la polarización política, algo que —afirmó— no se logró en administraciones anteriores.

Asimismo, indicó que Kast le ha manifestado su interés en que el Senado preserve ese clima institucional. “Es importante que el gobierno futuro entienda que no hay que gobernar con barras bravas. Y yo creo que el presidente Kast lo tiene clarito”, agregó, señalando además que ha recibido reconocimientos transversales por la conducción del Senado durante el último año.

Finalmente, Ossandón afirmó que está disponible para continuar en la presidencia del Senado si así se define políticamente. “Estamos con problemas gravísimos. Aquí tiene que haber un Senado que esté a la altura de un gobierno de emergencia”, señaló, recalcando que dicho concepto, planteado por el presidente electo, debería extenderse durante todo el próximo período presidencial.

PURANOTICIA