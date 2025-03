Ossandón tras asumir como presidente del Senado: "Este debe ser un año de acuerdos, de diálogos honestos y de respeto mutuo"

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, asumió como presidente del Senado, destacando en su discurso la importancia de los acuerdos y el rechazo a la política de trincheras.

“Asumo este desafío creyendo firmemente que este debe ser un año de acuerdos, de diálogos honestos y de un respeto mutuo. No siempre vamos a pensar igual, pero esto así debe ser, pero espero que nos dediquemos a encontrar desde lo esencial esa vocación de servicio, de ese compromiso con la gente que representamos, con una mirada generosa de la política”, señaló.

“Sé que este es un año electoral y va a traer tensiones, pero quiero ser muy claro: el Senado no es ni será una plataforma electoral, ni para mí ni para nadie. Esta institución está para el servicio de Chile. Todos saben que mi candidata presidencial es Evelyn Matthei y lo seguirá siendo, pero eso no va a afectar ni un centímetro mi neutralidad”, añadió.

“Esa actitud quiero que nos acompañe este año, que no perdamos la perspectiva, que lo importante no somos nosotros, lo más importante es la gente, a ella nos debemos. No legislemos desde las trincheras, legislemos desde la empatía, de que hay millones de personas esperando que hagamos bien nuestro trabajo”, indicó el senador.

Ossandón agradeció a Felipe Kast tras la victoria. “Tuvo una competencia leal conmigo, y sé que tiene todos los méritos también para ser presidente del Senado, a quien he logrado conocer y apreciar”, finalizó.

Cabe señalar que el senador RN se impuso a su par de Evópoli por 28 preferencias contra 21.

