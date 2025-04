Ossandón responde a críticas de Evópoli por la presidencia del Senado: "Trataron de meter a Matthei en su pataleta"

El senador de Renovación Nacional (RN) y nuevo presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón, se refirió a los cuestionamientos de parte de Felipe Kast (Evópoli) por su elección, a la vez que señaló que esta polémica no debería afectar a Evelyn Matthei.

En conversación con radio Agricultura, el legislador sostuvo que “Evópoli trató de meter a Evelyn Matthei en su pataleta y no tiene nada que ver, somos un poder autónomo, el día que los senadores dependamos de la candidata o candidato, este país se va al tacho”.

“Yo hablé con Evelyn Matthei, fui a verla y le dije, ‘mire, yo voy a ser candidato a la presidencia del Senado y porque mi planteamiento es cuidar al Senado’. Y me dijo, ‘yo no me voy a meter porque no me debo meter y lo único que te pido es que cuides el Senado’”, agregó.

“Pero hay que saber perder. Ellos me han dado durísimo y yo no voy a caer en una pelea de rabia, de mentiras”, complementó, en relación a las declaraciones cruzadas desde Evópoli en su contra.

Otro aspecto de la polémica votación que abordó Manuel José Ossandón son los cuestionamientos de Kast, quien lo acusó de “traficar” votos con el oficialismo.

“Son puras descalificaciones, y demuestra claramente de que él está actuando sobre la rabia, espero que se le pase la rabia, y un presidente del Senado tiene que tener la prudencia y la fortaleza para saber ganar y perder, ya está haciendo agua en su presentación”, señaló.

“Ellos le fueron a ofrecer la vicepresidencia a la izquierda, y cuando Felipe Kast votó por Elizalde para que fuera presidente, el año 2022, la derecha tenía votos para elegir el presidente del Senado por cuatro años y la vicepresidencia, y se la regalaron a Elizalde y sacaron a Renovación Nacional”, recordó.

