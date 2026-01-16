Ossandón por decisión de no renovar al secretario del Senado: "No es correcto que yo deje amarrado el cargo"

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón se refirió a la controversia que generó su decisión de no renovar a Raúl Guzmán como secretario de la Corporación.

El parlamentario aseguró en conversación con EmolTV que "no es una decisión que yo haya tomado de no renovarlo. Raúl Guzmán tiene un decreto que termina el 10 de marzo y él puede, porque ya hizo concurso, postular de nuevo".

"No me parece que la gente que habla de la ley amarre que trató de hacer este Gobierno, de dejar las cosas amarradas para el futuro, nosotros designamos a la persona más importante de la administración una semana antes de irnos de un nuevo Senado", agregó.

El legislador sostuvo que "eso le corresponde al nuevo Senado. Y él ya hizo el concurso, por lo tanto él puede ser postulado y postularse al otro día si quiere. Lo que pasa es que esto le ha parecido mal a mucha gente y a él, por supuesto, porque no lo han entendido de esa forma".

"He llamado a varios senadores nuevos y les he preguntado, y todos están de acuerdo conmigo, que a ellos les corresponde decidir quién va a ser el próximo secretario o secretaria del Senado", indicó.

En esta línea, recalcó que "esto no es contra Guzmán, para nada. Hay un montón de senadores que se van y que les encantaría quedarse, pero la ley dice que terminan el 10 de marzo. Y Raúl Guzmán fue elegido hasta el 10 de marzo. Y después del 11 de marzo, cuando hay un nuevo Senado, lo pueden elegir de nuevo sin ningún problema".

Sobre los presuntos ataques del PS, Ossandón dijo que "hay un grupo de senadores del Partido Socialista que me han atacado por todos lados porque ellos querían que yo contratara un periodista por 9 millones y medio de pesos que según ellos se había ganado un concurso que no se ganó".

