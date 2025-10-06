Ossandón plantea que el Gobierno "da por pedida la candidatura de Jara" y que "le conviene levantar a Kast"

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), se refirió a las críticas del Presidente Gabriel Boric al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En conversación con EmolTV, el parlamentario dijo que "a mí me da la impresión que el Gobierno da bastante perdida a la candidatura de Jara y le conviene levantar a Kast, a ellos les conviene que si hay un presidente de derecha la próxima vez sea Kast, porque eso es mucho más fácil, es lo que entienden y es lo que yo creo, para que el Presidente Boric vaya de nuevo, vaya a la reelección en cuatro años más".

El legislador sostuvo que "si gana el Evelyn Matthei, que espero que así sea, va a ser un Gobierno mucho más moderado, un Gobierno que va a tener mucha gente de centro, centro izquierda y eso le limita las posibilidades a la izquierda más dura".

Y aseguró que el Mandatario "comete un error al meterse en la contingencia en una herramienta tan delicada como es una cadena nacional".

“Las cadenas nacionales para anunciar cosas tan importantes como el Presupuesto no pueden ir a la contingencia y creo que ahí el Presidente cometió un error de experiencia”, añadió.

Ossandón argumentó que "un expresidente que es joven, que quiere volver, por supuesto que se va a transformar en el líder. Lo que pasa es que hay que ser muy cuidadoso, porque en el fondo puede echar a perder toda su proyección".

"A él le conviene Kast. Si dan por perdida a Jara, a él le conviene Kast, de todas maneras, porque Evelyn Matthei es una persona mucho más dialogante", aseveró.

