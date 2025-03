Ossandón desclasificó vieja rencilla con Felipe Kast: "Voy a hacer lo imposible por cagarte para que no seas presidente del Senado"

El senador Manuel José Ossandón se refirió a su elección como presidente del Senado y, de paso, desclasificó una antigua advertencia que le realizó Felipe Kast en la antesala de lo que fue la votación por la testera de la Cámara Alta, pero hace tres años atrás.

En conversación con CNN Chile Radio, el legislador de Renovación Nacional recordó que ad portas de aquella votación, recibió un duro mensaje de su par de Evópoli.

"El día antes de la elección de hace tres años atrás, ese día martes yo estaba sentado en mi pupitre y llegó Felipe Kast, mirándome a los ojos, frente a dos senadores: Castro y Aravena, y me dijo, textual: 'Cote, vengo aquí a decirte a los ojos que voy a hacer lo imposible por cagarte para que no seas presidente del Senado'", señaló el actual presidente del Senado.

Pero Ossandón no tan sólo habló de lo ocurrido hace tres años, sino que también se refirió a lo ocurrido este miércoles en la Cámara Alta, aclarando que no había un acuerdo respecto a la mesa directiva y que "aquí no ganó la centroizquierda, gané yo y soy de derecha, más de derecha que Felipe Kast”, según sostuvo a Radio Pauta.

El parlamentario cuestionó la validez de los supuestos pactos internos y señaló que “no existe ningún acuerdo (…) nunca le preguntaron nada a nadie, no existió un acuerdo. Esto estaba libre y decidieron entre cuatro paredes, como siempre lo hacen en la derecha, que Felipe Kast iba a ser el presidente”.

En esta línea, comentó que se reunió con todos los senadores “y le dije voy a competir, lo voy a ganar, porque la derecha todo se hace entre cuatro paredes, no se los voy a aceptar. Y los gané. Así de claro”.

Por otro lado, Ossandón afirmó que su llegada a la testera no responde a intereses electorales ni a maniobras para posicionar candidaturas presidenciales y recalcó que el Senado “no es una plataforma para candidaturas”.

“El Senado hay que cuidarlo. No corresponde que se transforme en una plataforma para que dos personas empiecen a darle duro al gobierno de turno por una candidatura”, acotó.

Además, el senador se mostró convencido que su elección no daña la candidatura de Evelyn Matthei. “Ella tiene en la presidencia del Senado a una persona con peso político que va a cuidar los intereses del sector”.

En cuanto a la campaña de Matthei, Ossandón indicó que “el verdadero generalísimo, el que tiene que ser capaz de transmitir y dar garantía de que lo que dice es verdad y se va a cumplir, es el candidato, en este caso es Evelyn Matthei. A mí me importa un huevo a quién nos vende como generalísimo”.

“Evelyn Matthei tiene que armar equipo con los partidos, pero si quiere ganar, la que dirige el equipo es ella. Si va a caer en las manos de los partidos, estamos mal”, sentenció el legislador.

