Ossandón afirma que Matthei "tiene altísimas posibilidades de ganar" la presidencial, pero advierte que "lo que diga lo tiene que cumplir"

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, cuestionó el proyecto de Ley de Seguridad Municipal que se discute en el Congreso y se refirió al panorama político de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

En conversación con radio Pauta, el legislador afirmó que “si la ley se aprueba como está, será un animal sin dientes y creo que serviría muy poco. La gente va a creer que habrá guardias municipales que, al final, no van a ser guardias”.

Explicó que la normativa no entrega facultades suficientes a los municipios y deja a los guardias municipales en una situación vulnerable. “No solo no tienen recursos, sino que tampoco tendrán atribuciones claras para ciertos procedimientos. No me imagino a una persona llegando a enfrentar un caso de violencia intrafamiliar con las manos peladas”, ejemplificó.

“La ley genera una falsa expectativa en la ciudadanía. La gente piensa que los municipios van a tener superguardias que detendrán a los delincuentes, y eso no es cierto. Se necesita más que voluntad política; se necesitan recursos, formación y herramientas concretas”, dijo.

El parlamentario también adelantó que presentará indicaciones a la iniciativa para permitir el uso de armas no letales, como las pistolas taser, ampliamente utilizadas en otros países.

“Lo que a mí me interesa es que estos guardias puedan usar armas no letales. La taser es una tecnología extraordinaria, pero es carísima. Hay que buscar alternativas más accesibles para los municipios”, señaló.

Además, defendió la idea de profesionalizar a los guardias municipales, pero recalcó que no pueden ser una policía paralela. “No estoy diciendo que los municipios deban tener una policía propia, pero sí que sus equipos tengan la capacidad de responder a emergencias reales, proteger a la comunidad y no ser solo observadores”.

Consultado por el panorama político, a poco menos de ocho meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el senador indicó que “Evelyn Matthei sí tiene altísimas posibilidades de ganar, pero lo que diga lo tiene que cumplir. No puede hacer lo que hizo el Presidente Gabriel Boric, que prometió de todo y no cumplió nada”.

“La derecha necesita una propuesta clara y realista que conecte con la ciudadanía, y no solo discursos efectistas. La gente ya no cree en promesas vacías. Necesitamos liderazgos que hablen con la verdad, que digan las cosas como son y propongan soluciones viables”, finalizó el senador Ossandón.

