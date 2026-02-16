Ossandón afirma que Kast respalda proyecto para frenar “súper sueldos” en el Congreso

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, informó que el mandatario electo José Antonio Kast está en conocimiento del problema de los súper sueldos en el Congreso, pero no necesitaría ingresar un proyecto propio para corregirlo, porque ya está en trámite uno del gobierno saliente

La polémica radica en que 219 funcionarios del Congreso Nacional ganan sueldos brutos equivalentes o superiores a las dietas de los 155 diputados y 50 senadores ($7,3 millones bruto).

Ossandón presentó un proyecto de ley que la mesa del Senado rechazó por abordar materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. A principios de enero, el Presidente Gabriel Boric patrocinó la propuesta, que, en síntesis, busca evitar alzas desmedidas o injustificadas en las remuneraciones del Congreso.

En declaraciones a El Mercurio, Ossandón expresó que "en ninguna organización alguien gana más que el gerente general o quien sea. Eso demuestra el mal manejo en el tiempo que ha tenido el Congreso Nacional. Yo, más que buscar bajar sueldos, siempre he buscado darle sustento al Congreso Nacional en el futuro”.

El senador considera razonable que en el Legislativo haya empleados con remuneraciones atractivas, por la complejidad de sus tareas o el alto grado de preparación que se les exige, “pero eso no quiere decir que seamos Narnia, que vivamos en otro planeta”.

Consultado si le parece razonable la molestia ciudadana frente a los súper sueldos en el Legislativo, reflexiona: “Cuando hay personas que andan en la calle trabajando, que ganan $1 millón o menos, con la señora pagando cuentas, ven esto y dicen: ‘¡Chuta, qué pasa!'”.

Ossandón insiste en que el personal del Congreso es calificado y cumple adecuadamente con su quehacer. “En el Senado el equipo es de primera. Funciona impecable. Pero eso no quiere decir que se descarrile a sueldos millonarios”, reitera.

Como “hay derechos adquiridos”, continúa, él concibió el proyecto —hoy patrocinado por Boric— que daría sustentabilidad a la estructura de remuneraciones en el Congreso: “Y que hace que se ahorren más de $12 mil millones, y donde no le bajamos el sueldo a nadie hoy”.

El legislador asegura que “la mayoría de las personas que trabajan en el Congreso, las que han leído el proyecto, están de acuerdo”.

Además, Ossandón sostiene que el Presidente electo, José Antonio Kast, conoce su propuesta y que la apoya: “Le expliqué el proyecto”, dice.

Como ya su iniciativa la presentó el Ejecutivo saliente, no es necesario que Kast haga lo propio. Y vuelve a resaltar que el jefe de Estado electo tiene el tema de los súper sueldos en la mira: “Por supuesto que le interesa. Al presidente Kast y a Boric les interesa”.

El senador reconoce que algunas de las iniciativas impulsadas por él en este plano han tenido dificultades para avanzar y les hace un reproche a sus colegas: “La verdad es que yo no he escuchado ni una declaración de ningún senador o senadora, ni de derecha ni de izquierda, apoyándome en ningún lado”.

El titular de la Cámara Alta continúa: “Como que el tema no existiera. No sé si para evitar problemas, o porque hay muchas redes internas”.

Con él, dice, hay muchos incómodos, porque ha tratado de parar malas prácticas en materia de personal. Cuenta, por ejemplo, que hace un tiempo rechazó peticiones para contratar a integrantes de los equipos de senadores que se van del Congreso.

“Que personas que trabajan para un senador, que llevan ocho o más años trabajando, sean indemnizados y recontratadas de cero de nuevo, no corresponde. El que sigue trabajando no se indemniza. ¿Por qué se va a indemnizar?”, reprocha.

Sobre el futuro de su proyecto de ley de las remuneraciones, sostiene que seguirá empujándolo, incluso si ya no está en la mesa: “Lo voy a pelear hasta el final, porque creo que es el deber de hacerlo. Si me va mal, bueno, mala suerte. Pero es un tema de principios”.

En este punto, Ossandón les manda un mensaje a sus pares: “Reclaman por el desprestigio del Congreso. ¿Cómo no vamos a estar desprestigiados? Los que no estén de acuerdo en solucionar el problema, que reconozcan a la opinión pública que van a seguir viviendo en Narnia”.

