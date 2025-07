Óscar Landerretche califica de "bien pobre" el programa inicial de Jeannette Jara

El economista Óscar Landerretche (PS) insistió en que no está entre sus opciones votar por la candidata oficialista Jeannette Jara, a quien criticó duramente por presentar un programa de gobierno “pobre”.

En entrevista con Tele 13 Radio, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile arremetió contra el programa inicial de la militante del Partido Comunista, “de siete páginas, un contenido que uno lo escribe en una hora. Es bien pobre, desde el punto de vista técnico e intelectual”.

“Mi problema no es que sea demasiado de izquierda, mi problema es que no tiene base de realidad. No vive en el mundo en que vivimos hoy. No vive en el mercado laboral que vivimos hoy, no vive en el capitalismo que vivimos hoy, no vive en el régimen de comercio que vivimos hoy, en el régimen de especialización que vivimos hoy”, agregó.

El economista también manifestó su discrepancia con la dirección política que ha tenido el Partido Socialista en los últimos años (recordó el respaldo de la tienda a Alejandro Guiller en vez de Ricardo Lagos) y comentó que él no hubiera ido ni a la Primaria, ni tampoco hubiera sido parte del gobierno de Gabriel Boric, a quien criticó especialmente por sus posturas antes de llegar al poder.

“Les recuerdo que teníamos un personaje que quería plebiscitar nuestros tratados de libre comercio. En esa historia estábamos, entre otras cosas. El presidente de la República yendo a la revista Time a decir que su agenda era no venderle cobre a los países que no fueran feministas o ecologistas o algo por el estilo. Ahí partimos”, afirmó.

Sin embargo, Landerretche sí destacó la figura del ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la cabeza del equipo económico de esta administración.

“Lo que hizo Mario Marcel en este gobierno, que yo creo que es muy importante, es que estabilizó una situación que, de no haber estado él, probablemente habría sido catastrófica para la economía chilena”, afirmó.

En esa línea, comentó que pedirle al secretario de Estado que, siendo parte de esta configuración política, condujera a Chile a ser una vez más un país dinámico, o con un “crecimiento increíble”, “es una locura”.

“Porque ese no es el contrafactual -una palabra que usamos los economistas-. El contrafactual era un desastre. Así que yo creo que fue un gran aporte”, agregó.

En esa línea, dijo que ojalá un eventual gobierno de Jeannette Jara tenga en su equipo económico a una figura como Mario Marcel. “Yo no tengo ningún problema con eso”, cerró Landerretche.

