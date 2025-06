OS11 de Carabineros en la mira: Contraloría revela deficiencias en fiscalizaciones al control de armas inscritas en el país

La institución no cumplió su obligación de denunciar al Ministerio Público en caso de no encontrar armas en un domicilio registrado o en aquellos que, tras el fallecimiento del titular de la inscripción, éstas no fueron transferidas conforme a la ley.