Orsini explicó a Fiscalía su acercamiento a la primera denunciante de Valdivia: "Esa noche Jorge me mandó cerca de 100 mensajes"

La diputada Maite Orsini fue criticada por contactar a la mujer que denunció por violación a su expareja, Jorge Valdivia.

Mediante un video divulgado en sus redes sociales, la diputada explicó que su intención era colaborar con la investigación y apoyar en lo que fuera posible, sin tomar partido.

La Fiscalía Oriente investiga un delito de violación contra el exfutbolista, ocurrido el 20 de octubre, y una nueva denuncia que se formalizó posteriormente. Orsini detalló su relación con Valdivia y cómo llegó a contactar a la denunciante a través de un amigo en común.

La legisladora también estuvo involucrada en un caso anterior donde fue investigada por intervenir en un procedimiento policial relacionado con Valdivia, aunque no se encontraron delitos en esa ocasión. Sin embargo, se le hizo una advertencia ética.

En su declaración, la parlamentaria mencionó que “tuve una relación con Jorge Valdivia que duró aproximadamente dos años y que finalizó el 23 de septiembre. Me ofrecí a ayudar a la denunciante a través de un amigo en común”.

El contacto, según detalló, se concretó el miércoles 23.10.24: “En dicha conversación, yo le manifiesto a ella que no era necesario que me contara nada, o que me diera explicaciones, ni me dijera nada, pues, no era la idea que ella reviviera lo ocurrido, ni ponerla en alguna situación que le pudiera generar daño. Pero me pareció importante contarle que, esa noche, del domingo 20.10.24, Jorge, me mandó cerca de 100 mensajes, desde, todo indica, dentro del departamento de ella, la denunciante”, explicó a los fiscales.

La parlamentaria reveló que sospechaba que su expareja estaba en la casa de la denunciante basándose en la información de la prensa y en los mensajes que él le envió.

"A la hora en que Jorge y ella ingresan a su departamento, Jorge me estaba escribiendo. En dicha conversación, Jorge me recrimina no haberlo saludado para su cumpleaños, que fue el sábado 19.10.24. Me mandó un mensaje diciéndome que no podía creer que, después de todo este tiempo yo no lo hubiese saludado por el cumpleaños. Me mandó otro mensaje que decía “me duele que no me hayan saludado porque todavía estoy ha enamorado de ti””, declaró.

La parlamentaria indicó que el diálogo comenzó cerca de las 22:00 horas y hasta pasada la medianoche “de forma continua e ininterrumpidamente. O sea, él me mandaba de a 30 mensajes y yo le contestaba de dos”.

“En esos mensajes, Jorge, no me dice directamente que él en esos momentos estaba con una mujer, pero hay una frase en la que me dice que, desde que nos separamos él no ha podido estar con ninguna mujer, porque a cada mujer que mira la encuentro poca cosa y que no ha vuelto a tocar a ninguna mujer desde que nos separamos”, comentó.

“Pero él siguió escribiéndome hasta un poco pasado las 12 y ahí me deja escribir. De esa conversación, a mí me pareció que él estaba en un estado emocional alterado, pero consciente, porque no estaba escribiendo incoherencias. Sabía lo que estaba escribiendo, pero estaba muy alterado, muy frustrado, muy enrabiado”, declaró.

Orsini aseguró a los fiscales que le consta que su expareja “no es una persona que suele tomar alcohol, ni consumir drogas. El tiene un trastorno alimenticio. Mi impresión es que es casi anoréxico, pues cuenta cada caloría que consume, por esa razón, no suele consumir alcohol. En cuanto a drogas, tampoco, solo esporádicamente marihuana”.

Según la diputada cada vez que ella tenía una discusión con Valdivia, “su hermano, Claudio, se juntaba con él y lo sacaba a carretear. Era en esas ocasiones cuando Jorge tomaba. Eso lo sé porque, con Jorge, tenemos un amigo en común a quien conozco hace 12 años, cuando él era mi jefe en TVN. Y cuando Claudio sacaba a carretear a Jorge, generalmente N. salía con ellos, y él me contaba cuando salían y lo que tomaban”.

Finalmente, la diputada entregó a la fiscalía capturas de pantalla de sus conversaciones con la denunciante y con Valdivia, así como detalles de lo que le contaron sobre la noche del segundo ataque sexual denunciado.

