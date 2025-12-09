Orsini cuestiona el "diseño" del FA por resultados parlamentarios: "Perdimos dos escaños en la región Metropolitana que son relevantes"

La diputada Maite Orsini criticó al Frente Amplio, señalando que los resultados del partido en los comicios del 16 de noviembre permitieron el avance de la derecha en el Distrito 9, que incluye a las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

La parlamentaria relacionó esto con el rechazo del conglomerado a llevarla a la reelección. La decisión de la directiva del FA, respaldada por el comité central, le impidió repostular al cargo que ocupa desde 2018.

La sanción, que la dejará fuera del Congreso a partir de marzo de 2026, se aplicó luego de que se conociera que la diputada realizó gestiones en favor de Jorge Valdivia.

“Lo primero es que por el hecho de yo haber competido o no competido, hay una relación directa con el avance de la derecha en el distrito”, dijo en entrevista con La Tercera.

En ese sentido, ratificó que “es una preocupación el avance de la derecha en el Distrito 9, que es un distrito históricamente progresista".

"De hecho, hasta antes de la última elección de alcaldes y concejales, teníamos ocho comunas lideradas por partidos de izquierda, salvo Conchalí, que tenía un alcalde independiente", mencionó.

"Entonces, claro, era un distrito en el que teníamos prevalencia en el progresismo y en particular en el antiguo pacto de Apruebo Dignidad", agrgeó.

De acuerdo a su análisis, “el diseño del Frente Amplio, evidentemente no porque yo lo diga, no fue el mejor, porque perdimos dos escaños en la región Metropolitana que son relevantes”.

Requerida si hace falta una autocrítica de la directiva del FA, señaló: "Claro, evidentemente el diseño fue el equivocado".

"Ahora, si es que yo hubiera ido a la papeleta hubiese sido distinto, no lo sé. Pero evidentemente los candidatos que se pusieron en la papeleta por parte del Frente Amplio no lograron tener la votación que históricamente había tenido el Frente Amplio en las últimas dos elecciones", concluyó.

Los diputados electos en el Distrito 9 fueron Carlos Cuadrado (PPD), Boris Barrera (PC, reelecto), José Carlos Meza (Republicanos, reelecto), Javiera Rodríguez (Republicanos), Tamara Ramírez (PDG), César Valenzuela (PS) y Guillermo Ramírez (UDI, reelecto).

