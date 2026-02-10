Orrego lamenta solicitud de la Fiscalía para suspender audiencia de desafuero por caso ProCultura y acusa "gravísimos errores"

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al pleno extraordinario que se realizará este jueves en la Corte de Apelaciones de Santiago por la solicitud de desafuero en su contra en el marco del caso ProCultura.

En un punto de prensa, la autoridad afirmó que “la Fiscalía de Antofagasta ha cometido gravísimos errores de hecho y de derecho cuando se nos ha formulado una acusación en el caso nuestro como gobierno regional”.

En cuanto a la solicitud de suspensión de la audiencia presentada por la Fiscalía, el gobernador manifestó que "nos parece inexplicable e incomprensible que luego de más de dos años de investigación y transcurridos cerca de seis meses desde que se formuló esta acusación, ellos estén una vez más suspendiendo la audiencia".

"Esperamos que la Fiscalía de Antofagasta no vuelva a suspender esta audiencia, porque es ahí donde vamos a demostrar los errores que ha cometido", indicó.

Asimismo, dijo que están "tranquilos y estamos absolutamente confiados que cuando podamos discutir esto en la Corte de Apelaciones, esta instancia jurídica nos va a dar completamente la razón”.

“La Fiscalía está acusando al gobierno regional y a mí en particular de delitos gravísimos. No de chats, sino de delitos gravísimos. Y en el ejercicio de su función investigadora ha cometido gravísimos errores. Esos errores son los que vamos a demostrar en el alegato de desafuero. Ahora, yo no voy a litigar por la prensa. Voy a litigar en los tribunales", recalcó.

