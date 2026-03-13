Gobernador Orrego y delegado Codina acuerdan trabajo conjunto para enfrentar desafíos de la región Metropolitana

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se reunió este viernes con el nuevo delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, para abordar los principales desafíos que enfrenta la capital y acordar una agenda de trabajo conjunta en materias de seguridad, gestión urbana y recuperación de espacios públicos.

Tras el encuentro, ambas autoridades destacaron la importancia de fortalecer la coordinación entre instituciones para enfrentar problemáticas que afectan a la ciudad, como el comercio ambulante, las incivilidades y la recuperación de barrios emblemáticos de Santiago.

En ese contexto, Orrego informó que uno de los primeros focos de trabajo será la recuperación del barrio Mapocho–La Chimba, iniciativa que se desarrollará junto a los municipios de Independencia, Recoleta y Santiago.

“Hemos acordado con el nuevo delegado que uno de los primeros focos de trabajo conjunto será la recuperación del barrio Mapocho–La Chimba, donde trabajaremos con distintos municipios para mejorar la seguridad, ordenar el comercio ambulante y recuperar los espacios públicos de este sector emblemático de la capital”, señaló.

Por su parte, Codina destacó la importancia de fortalecer el trabajo coordinado entre las autoridades regionales. “Hoy lo que estamos haciendo es tratar de construir puentes. Es importante que las autoridades trabajemos de la mano, codo a codo, para responder a los problemas que afectan a los vecinos”, afirmó.

Durante la reunión también se acordó establecer una agenda de trabajo permanente entre ambas instituciones, con encuentros mensuales para coordinar acciones, compartir información y avanzar en proyectos e inversiones para la región.

(Imagen: @Orrego)

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