Megaoperativo del OS7 en Santiago deja cuatro detenidos y cerca de 100 kilos de ketamina incautados

Cuatro detenidos y 100 kilos de ketamina decomisados es el saldo, hasta el momento, de los operativos realizados por el OS7 de Carabineros en distintos puntos de la comuna de Santiago.

Las diligencias se enmarcan en una investigación por tráfico de drogas que se remonta al año 2024 y que involucra a ciudadanos extranjeros ligados a bandas narcos internacionales.

Los detenidos de hoy son ciudadanos colombianos y venezolanos que ocultaban y comercializaban la ketamina en domicilios ubicados en calle Manuel Antonio Tocornal, Arturo Prat y Serrano.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por los equipos especializados, esta organización estaría dedicada al tráfico de drogas a gran escala.

En el desarrollo del procedimiento, y de manera preliminar, se ha logrado la incautación de cerca de 100 kilos de ketamina, además de varios millones de pesos en dinero en efectivo.

Paralelamente al trabajo operativo, personal especializado del OS7 se encuentra realizando diligencias investigativas orientadas al análisis patrimonial de los integrantes de esta estructura criminal, con el objetivo de establecer el origen, destino y posible lavado de los recursos obtenidos a través de esta actividad ilícita, siguiendo la denominada “ruta del dinero”.

Las diligencias continúan en desarrollo en distintos domicilios de la comuna de Santiago, por lo que no se descarta que durante las próximas horas se registren nuevas incautaciones y detenciones asociadas a esta investigación.

PURANOTICIA