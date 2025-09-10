Orrego enfrenta trámite de destitución luego que Tricel rechazara petición de su defensa

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ha abierto formalmente un juicio de destitución contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. La decisión del tribunal, que representa un revés para la autoridad, se tomó tras rechazar los argumentos de su defensa y acoger a trámite el requerimiento presentado por un grupo de consejeros regionales de oposición.

La defensa de Orrego había solicitado al tribunal que declarara inadmisible el requerimiento, argumentando que la presentación de los consejeros tenía vicios formales. Sin embargo, el Tricel desestimó la petición y, en una resolución dividida, consideró que la acusación "posee el grado de seriedad suficiente". El tribunal fundamentó su decisión en que los consejeros ratificaron personalmente su presentación, validando así su identidad e interés en la causa. La resolución finaliza con la frase “Téngase por interpuesto el requerimiento”.