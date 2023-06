Organizaciones ciudadanas ingresan iniciativas para incidir en la Constitución

En medio del "Mes de la participación ciudadana" que inició el 7 de junio, diversas organizaciones se encuentran redactando e ingresando iniciativas populares para ser parte del proceso constitucional.

A través de esta iniciativa y utilizando la web secretariadeparticipacion.cl, las personas podrán participar ingresando consultas y diálogos ciudadanos, Iniciativa Popular de Norma y audiencias populares, que tienen como fin "recoger y facilitar oportunamente el proceso de participación de la ciudadanía y favorecer las condiciones para que esta sea considerada en el debate constitucional".

Durante el lanzamiento de la plataforma de participación ciudadana, la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, recalcó que "no basta con que la Comisión Experta haya hecho su trabajo, y no basta con que el Consejo Constitucional escriba una propuesta final, si todas y todos no estamos involucrados. Se deben recoger las demandas de las personas".

En esta línea, las consultas y diálogos ciudadanos se podrán realizar durante los primeros 30 días desde la instalación del Consejo Constitucional. Esta semana se aprobó que se dará como plazo hasta el 21 de junio para que la ciudanía exprese su opinión respecto al anteproyecto de la nueva Constitución.

Mediante las audiencias públicas, las personas podrán tener la posibilidad exponer durante diez minutos frente al pleno.

De esta forma, las iniciativas que obtengan 10 mil firmas de al menos cuatro regiones del país serán discutidas en el Consejo.

Es en ese contexto que, diversas organizaciones se encuentran trabajando para formar parte del proceso. Según lo consignado por Emol, se ha adelantado que algunas temáticas que han tratado tienen relación con aquellas en las cuales no se lograron acuerdos dentro de la Comisión Experta.

La organización "Con mi plata no" ingresó una iniciativa para incidir en el artículo sobre el derecho a la seguridad social con el fin de "garantizar la propiedad, heredabilidad y el derecho a elegir que tenemos los trabajadores sobre nuestros ahorros previsionales".

De acuerdo a lo señalado por el medio citado, la fundación Derecho y Defensa Animal también se ha sumado a este proceso e ingresaron una propuesta en donde se estableció que "es deber del Estado dar protección a los animales y promoverla por medio de la educación".

Por otro lado, Corporación "Humanas y Nada sin Nosotras" se han organizado para ingresar una iniciativa relacionada con temas de paridad, derecho al cuidado y derechos sexuales y reproductivos.

PURANOTICIA