Orellana afirma que alza de Kast y de Republicanos se debe a que "dejaron de hablar en contra de los derechos de las mujeres"

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), reaccionó a la decisión inicial del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de impedir la emisión de una campaña informativa sobre la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, medida que fue revertida este martes.

En conversación con CNN Chile, la autoridad fue consultada respecto de si esa primera resolución implicaba un retroceso: “Eso es un asunto global y quizás hay personas que en otros contextos no habrían dicho ‘no, yo me opongo a que se difunda una campaña en contra de la violencia hacia las mujeres’ y ahora se animan. No lo sé, porque no conozco sus argumentos en detalle, eso es algo que el Consejo Nacional de Televisión debe informar”.

La secretaria de Estado advirtió que la posibilidad de retrocesos “siempre está abierta” y recordó un antiguo dicho de Simone de Beauvoir: “Basta una crisis para que se pongan en duda los derechos de las mujeres”. En esa línea, vinculó la pandemia con la actual presión global sobre dichos derechos.

Orellana valoró que existieran instancias de apelación y que el CNTV retrotrajera su decisión: “Es una buena señal”. Añadió que el rechazo ciudadano al texto constitucional redactado por el Partido Republicano en diciembre de 2023 se explicó, en gran medida, por el temor a un retroceso en derechos de las mujeres.

Respecto del escenario electoral y las posibilidades que tiene el Partido Republicano, junto a su candidato, de llegar a La Moneda y si esto supone un riesgo para los derechos de las mujeres, Orellana subrayó la importancia de los apoyos políticos y recordó que Cecilia Pérez, exvocera de Sebastián Piñera, se manifestó contraria a la decisión del CNTV. “Yo creo que en ningún país eso no es una posibilidad y depende precisamente de las mayorías, de la voluntad de la ciudadanía, de los actores políticos y de los contrapesos institucionales”, puntualizó.

Al analizar el vínculo entre política y cambios culturales, la ministra sostuvo: “Hay distintas hipótesis, pero yo no veo una causalidad directa, es decir, hay un alza en cierto partido precisamente cuando deja de hablar como agenda principal en contra de los derechos de las mujeres”. Recordó que ese fue el tema de Kast durante sus 16 años como diputado, pero que hoy “ha roto un techo que tenía antes, precisamente en un momento en que deja de hablar en contra de los derechos de las mujeres”.

Finalmente, evitó referirse en detalle a la reunión entre Eduardo Frei y Kast, aunque destacó que durante el gobierno del expresidente se ratificó la Convención Belém do Pará y se promulgó la Ley de Filiación: “Yo creo que las cosas hay que mirarlas en ese sentido. No sé cómo se conjugarán ambas hoy en este apoyo”, concluyó.

PURANOTICIA