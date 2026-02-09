Orellana advierte que continuidad de agenda del Ministerio de la Mujer dependerá de la "voluntad" del futuro oficialismo

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la reunión que sostuvo con su sucesora, Judith Marín, y aseguró que espera que se “pueda seguir avanzando” en temas que son relevantes.

En entrevista con radio Universidad de Chile, la secretaria de Estado comentó que le “heredó” varios temas a su sucesora, como, por ejemplo, avanzar en la “reforma a la sociedad conyugal para eliminar la discriminación que aún hoy persiste contra las mujeres casadas, respecto a su capacidad de decidir sobre sus bienes, sus recursos”.

La agenda valórica es la que ha marcado más diferencias entre la actual administración del Ministerio de la Mujer y su futura ministra. En ese contexto, han surgido críticas, particularmente del Partido Social Cristiano, respecto al aborto.

Consultada sobre si le preocupa que existan retrocesos en esta materia en la siguiente administración, Orellana deslizó “la carga de la pregunta” hacia el futuro oficialismo.

“¿Cuál Presidente electo va a primar? Si el que dice que no se va a dedicar a los mal llamados temas valóricos, que para mí son políticos, o el que va a Hungría, que es un país que está 79 en el área socioeconómicos de Chile, a declarar la guerra cultural y a decir que hay que hacer cosas contra el feminismo", sostuvo.

Sobre lo mismo, destacó que la “importancia” de las tres causales en el aborto: “Se auto explica cuando recordamos que la mediana de edad de acceso a la causal de violación entre menores de edad es de 13 años. No creo que requiera más que decir”.

La ministra confirmó que "efectivamente hay un aumento muy leve en la constitución de casos, pero eso es precisamente porque hemos aumentado la información al respecto”.

“Se aumentó la aplicación de la causal de violación parejamente en todas las pocas mujeres que acceden a ello, porque se habla de esto como si fuera un boom, no son cientos de miles de casos, son muy pocas mujeres, pero que logran acceder a su derecho a decidir en casos de violación de inviabilidad fetal o de riesgo de vida de la madre", indicó.

La secretaria de Estado aseguró que dejará la administración con “dos grandes pendientes”.

“Vamos a ver si hay voluntad en el nuevo oficialismo de aprovechar el camino recorrido, que es la ley de cala cuna (…) busquemos racionalidad en el debate, no se logró discutir la última propuesta del gobierno porque no se citó la comisión, pero es un debate que está muy avanzado y que por primera vez, como reconoce en distintos sectores, tiene posibilidades de ver la luz", sostuvo.

Orellana dijo esperar que “se pudiera seguir avanzando” en la iniciativa. En segundo lugar, destacó que le “heredó” a Marín avanzar en la “reforma a la sociedad conyugal para eliminar la discriminación que aún hoy persiste contra las mujeres casadas, respecto a su capacidad de decidir sobre sus bienes, sus recursos”.

“Es relevante que la ley integral contra la violencia de las mujeres logró salir del Congreso y transformarse en Ley después de siete años (…) su implementación tiene transitorio de aplicación hasta el año 2029", finalizó la ministra.

