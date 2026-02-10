Orellana admite dudas sobre futuro del Ministerio de la Mujer tras visitas de Kast a "referentes de ultraderecha y homofobia" en Europa

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, mostró sus dudas de que se respeten los derechos femeninos en el próximo Gobierno de José Antonio Kast e instó a la derecha a aprobar la Ley de sala cuna universal.

“La verdad es que el Presidente electo había optado por un silencio estratégico respecto de los derechos de las mujeres, porque eso es lo que llevó a su nuevo subsecretario, Luis Silva (quien encabezaba el proceso constitucional), a perder el plebiscito del 17 de diciembre de 2023”, comentó la autoridad en entrevista con radio Infinita.

Y agregó que “me parece que en ese sentido hubo un silencio que precisamente le permitió crecer en el electorado femenino, en un tema que había sido fundamental en sus años como diputado”.

Para Orellana la visita de Kast “a referentes mundiales de la ultraderecha, de la homofobia y de la guerra contra el avance de los derechos de las mujeres, como Víctor Orbán, plantea la duda. No sé cuál Presidente electo va primero".

Consultada sobre el entrampamiento de la Ley de sala cuna universal y las críticas del Presidente Boric a la UDI por lo mismo, comentó: “A mí me resulta difícil de entender que estemos en este estado con el debate (…) el Ejecutivo no tuvo la oportunidad de presentar las indicaciones con las que buscaba llegar a un acuerdo y acoger los puntos de la oposición".

Y agregó que "la última interacción que habíamos tenido respecto al proyecto de Sala Cuna no era el esquema general de financiamiento, que recoge algunas de las propuestas del Presidente Piñera, pero incorpora otras".

"¿Cuáles eran los dos puntos que estaban aún en duda por parte de los técnicos de la oposición y que, por lo tanto, nosotros estábamos resolviendo para presentar una propuesta de acuerdo? Uno, cuándo se entiende que el empleador cumplió", afirmó.

El segundo punto, agregó, "tenía que ver con los transitorios. Ahí teníamos dos aspectos que, de hecho, estábamos bastante llanos a acoger, y eso lo saben los senadores y senadoras. Uno respecto de las pymes, para poder aplanar o retrasar un poco el ingreso del segundo componente de cotización, entrando primero a las mujeres y después a los hombres".

La ministra reprochó que "no se logró sesionar por motivos que yo no comprendo y no voy a atribuir intenciones, pero las citaciones no las hace el Ejecutivo en el Senado. Nosotros somos colegisladores. Presentamos indicaciones, patrocinamos, buscamos acuerdos, pero el funcionamiento del Poder Legislativo es del Poder Legislativo".

"La explicación práctica es que un senador salió del país y no dejó reemplazo, y no se pudo citar", recordó. Consultada si considera que el parlamentario se fue a propósito, Orellana ironizó: "Me imagino que no lo secuestraron".

La secretaria de Estado llamó a que “sesionemos la primera semana de marzo. Permítannos presentar las indicaciones de acuerdo que hemos preparado. Retomemos el debate técnico que solucione esto. Y si tiene que ser la tercera semana de marzo, bueno, pues será”.

Consultada sobre si el emplazamiento del Presidente podría molestar a la UDI, la ministra aseguró que “sería una cuestión bastante miope, porque la verdad es que la observación y la crítica no han venido solo del Ejecutivo. Uno no podría decir que académicas como María Olivia Recart, Francisca Jünemann o Andrea Repetto son del oficialismo, y ellas escribieron una carta criticando que no se haya permitido sesionar”.

