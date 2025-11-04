Ordenan detener a pareja de exministra Ángela Vivanco y abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos por el caso Muñeca Bielorrusa

La Fiscalía Regional de Los Lagos junto a Carabineros materializaron una orden de entrada y registro al domicilio de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en la comuna de Las Condes. Otras dos viviendas también fueron allanadas.

Este martes, personal de OS9 de Carabineros incautó dispositivos móviles y otros objetos relacionados con las pericias en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias en el denominado caso "Muñeca Bielorrusa".

Además, el tribunal emitió órdenes de detención contra la pareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Migueles se entregó ante la 19a. Comisaría de Carabineros en horas de la noche.

La causa involucra a la empresa originaria de Bielorrusia, Belaz Movitec SpA, con Codelco-CBM, por incumplimiento de contrato por parte de la compañía extranjera.

De acuerdo a El Mostrador, la Corte de Apelaciones de Copiapó emitió un fallo en que los bielorrusos debían pagar 20 millones de dólares a Codelco. Sin embargo, la Tercera Sala de la Corte Suprema, extraordinariamente presidida por Vivanco, revirtió el fallo, dictando que la minera estatal debía pagar los $20 millones de dólares a los bielorrusos, más otros cinco millones de dólares para gastos varios.

El caso fue revisado por Vivanco antes de que fuese puesto en tabla. Esta situación llevó al Ministerio Público a investigar a Vivanco, Migueles, Vargas y Lagos por eventual tráfico de influencias y prevaricación judicial.

