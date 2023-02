Ordenan a Sebastián Dávalos permanecer alejado al menos 200 metros de su ex esposa, Natalia Compagnon

Sebastián Dávalos, hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, no podrá acercase a más de 200 metros de Natalia Compagnon, ex esposa, con la que tuvo dos hijos.

El 24 de enero recién pasado se dio inicio a un proceso en los Tribunales de Familia; esto, tras una denuncia de violencia intrafamiliar efectuada por Compagnon, de quien está separada de hecho desde 2017.

En vista de lo anterior, se habría oficiado a Carabineros la "prohibición de acercamiento del denunciado, don Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet, a la persona denunciante, doña Natalia Compagnon Soto, a su domicilio y a cualquier sitio público o privado en que la víctima se encontrare en un radio de 200 metros".

En otra arista de la batalla judicial que enfrenta el ex matrimonio, la justicia estipuló que Compagnon, su madre y los dos hijos que comparte con Dávalos, no tendrán que abandonar la casa en disputa, ubicada en La Reina.

Cabe recordar que en diciembre de 2022 quedó al descubierto que Dávalos vendió esa vivienda a su actual pareja, María José Cordero, quien presentó una acción legal contra Compagnon, con el fin de que desaloje el inmueble, acción para la que el 10° Juzgado Civil de Santiago dio un plazo de 10 días para ejecutar.

Si bien, en un comienzo el domicilio estaba a nombre del hijo de la ex presidenta Bachelet, éste fue vendido a Cordero al precio del avalúo fiscal. Aquello provocó dudas en la defensa de Compagnon, pues Dávalos podría haber cedido la propiedad, y no se trataría de una venta.

En vista de lo anterior, los abogados apelaron al dictamen y el 4 de febrero el juez Gastón Villegas revocó el desalojo.

