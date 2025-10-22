Oposición unida anuncia Acusación Constitucional conjunta en contra de exministro Pardow por error de tarifas eléctricas

Las bancadas de la UDI, RN, Evópoli, Republicanos, Social Cristianos, Nacional Libertarios, Demócratas y Amarillos anunciaron una acusación nacional conjunta en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, por su responsabilidad en el error de cálculo de la tarifas eléctricas.

Los jefes de las ocho bancadas entregaron la siguiente declaración pública:

"En virtud de los últimos antecedentes relativos al cobro erróneo aplicado en las tarifas eléctricas durante la actual administración de gobierno, los diputados que abajo suscriben, jefes de comités parlamentarios, manifestamos lo siguiente:

El alza injustificada y desproporcionada en las cuentas de la luz, que ha afectado a millones de chilenos durante los últimos dos años, tiene un origen claro y único: la actuación absolutamente negligente y deficiente del ex ministro de Energía, Diego Pardow, sumada a la inoperancia del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, al no adoptar las medidas necesarias para corregir oportunamente esta grave situación.

Durante las últimas horas, hemos tomado conocimiento de nuevos antecedentes que demuestran que el cobro inexacto en las tarifas eléctricas no fue un hecho fortuito ni un mero error metodológico, sino que el resultado de una prolongada omisión y una falta de control inexcusable de parte de las autoridades competentes, cuya información fue deliberadamente mantenida en reserva por el Ejecutivo.

La constatación de que el Gobierno tuvo acceso a esta información hace más de un año, tras la autodenuncia presentada por la empresa Transelec, evidencian un intento inaceptable por ocultar la información a la ciudadanía, con el claro propósito de eludir sus responsabilidades políticas y evitar que este error impactara en las aspiraciones presidenciales de las candidaturas que buscan sucederlos en el poder.

Esta conducta irresponsable e incompetente no sólo configura una falta de diligencia manifiesta, sino que además constituye una vulneración directa de los deberes constitucionales y administra vos que recaen sobre todo ministro de Estado.

Por esta razón, ante los nuevos antecedentes que hemos conocido, como bancadas de oposición hemos resuelto presentar -de manera indeclinable y en el más breve plazo posible- una acusación constitucional en contra del ex ministro Diego Pardow, con el propósito de que asuma la responsabilidad que le cabe dada la gravedad de los hechos y las consecuencias que su ineficiente gestión ha causado en los chilenos.

Nuestro país no sólo requiere de respuestas claras y soluciones rápidas y efectivas que permitan reintegrar cada peso cobrado en exceso, sino que también exige que quienes permitieron este abuso respondan como corresponde. El daño que se ha provocado a la población es incalculable y el principal responsable es el Gobierno".

Henry Leal, Jefe Bancada UDI

Frank Sauerbaum, Jefe Bancada RN

Joanna Pérez, Jefa Bancada Demócratas

Francisco Undurraga, Jefe Bancada Evópoli

Juan Irarrázaval, Jefe Bancada Republicanos

Andrés Jouannet, presidente Amarillos por Chile

Cristián Labbé, Jefe Bancada Partido Nacional Libertarios

Roberto Arroyo, Partido Social Cristiano

PURANOTICIA