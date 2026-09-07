Oposición reúne las firmas e ingresa interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna

La oposición oficializó el ingreso de una interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, tras la polémica entre Chile y Argentina por la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.

Además, se suma la relación diplomática con Estados Unidos, respecto de los aranceles y las distintas declaraciones que ha realizado el embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd.

La oposición reunió las firmas necesarias para presentar la primera acción hacia un integrante del gabinete del Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa fue levantada por el diputado socialista Nelson Venegas (PS), quien enfatizó que “este no es un acto contra el Gobierno esencialmente. Este es un acto que va en defensa de los intereses superiores de nuestro país. Esto es un acto que va en la defensa de Chile en el mes de la patria”.

El integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores informó que el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, se puso en contacto para comunicarle que “ojalá no ingresáramos este documento ahora para no afectar el viaje del canciller, que realizará junto al Presidente José Antonio Kast a la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Bajo ese contexto, detalló que “vamos a ingresar hoy día (la interpelación) porque contabilizamos los plazos de manera tal que el ministro de Relaciones Exteriores ya habrá llegado de su viaje a la ONU de manera tal que va a poder estar presente sin que nosotros invadamos ese espacio donde él tenía que participar en conjunto con el Presidente. 29 de septiembre estaría quedando, así que lo ingresamos el día de hoy”.

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