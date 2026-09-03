Oposición responde al Foro Madrid con encuentro "Democracia Siempre" en Santiago

La oposición realizará, a contar de las 15 horas de este jueves en el Hotel Fundador de Santiago, el encuentro político "Democracia Siempre", en respuesta al Foro Madrid de la ultraderecha, que se desarrolla en el centro de eventos CasaPiedra de Vitacura.

Se contempla la participación de parlamentarios y dirigentes de partidos del progresismo, incluyendo a Jeannette Jara y Camila Vallejo. Aunque estaban invitados los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet, no podrán asistir por problemas de agenda. Sin embargo, en el caso de Boric aún se realizan gestiones para que concurra.

El encuentro lleva el mismo nombre del realizado en julio de 2025 en La Moneda, organizado por el entonces Presidente Gabriel Boric, y al cual asistieron los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de España, Pedro Sánchez, y de Uruguay, Yamandú Orsi.

En el evento se esperan discursos de representantes del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista y del PPD, además de distintos exponentes de centros de estudio.

RECHAZO AL FORO DE MADRID

Durante la convocatoria realizada el lunes pasado, Raúl Soto, presidente del PPD, expresó que “queremos rechazar públicamente el Foro Madrid, que va a convocar al mundo de extrema derecha y a ultraconservadores que han ido instalando agendas liberales y con rasgos autoritarios en el mundo. Por eso, este encuentro lo hemos denominado ‘Democracia Siempre’. Acá tenemos un solo objetivo: defender la democracia que hemos tenido durante las últimas décadas en Chile”.

Por su parte, la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic destacó que “estamos hablando de Democracia Siempre, porque lo que vemos hoy día es una amenaza desde el gobierno a la democracia”, agregando que “nos preocupa, nos preocupa que el Presidente adhiera a este Club de Madrid que finalmente proponga una ideología contraria a la democracia que persigue ideologías contrarias a ellos”.

En tanto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó el Foro Madrid como “un hecho negativo a consumar en Chile, una cumbre de los sectores más reaccionarios, más de ultraderecha”.

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