Oposición intensifica críticas a la Ministra Arredondo por financiamiento de festival “Excéntrico”

La controversia por el financiamiento público del festival “Excéntrico” escaló este domingo, luego de que se conociera que el evento recibió más de $64 millones en recursos estatales y que su programación incluye contenidos para adultos. La oposición intensificó las críticas a la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, cuestionando su respuesta y pidiendo incluso su renuncia.

Desde la UDI, su presidente Guillermo Ramírez calificó la reacción de la ministra como “insuficiente” y aseguró que Arredondo “dejó de ser relevante”. Ramírez criticó que el ministerio financie actividades como cervezas y películas pornográficas, y exigió que el presidente Gabriel Boric se pronuncie sobre la polémica.

En Renovación Nacional, el jefe de bancada Frank Sauerbaum señaló que la situación demuestra la falta de criterios en la entrega de recursos, calificando algunas decisiones como políticas e ideológicas. Además, cuestionó la relación entre ciertos contenidos financiados y las tradiciones culturales del país.

Por su parte, el Partido Social Cristiano aseguró que la ministra “demuestra desconexión con la ciudadanía”, y enfatizó que cada peso destinado a cultura debe rendirse con transparencia y responsabilidad, advirtiendo que el ministerio no puede ser una plataforma ideológica del gobierno.

Finalmente, la diputada electa del Partido de la Gente, Tamara Ramírez, sostuvo que el gobierno elude la responsabilidad política al no evaluar contenidos financiados con recursos públicos. Aseguró que la cultura es importante, pero no puede convertirse en un refugio para decisiones irresponsables, mientras urgencias sociales como hospitales y seguridad ciudadana siguen sin respuesta.

PURANOTICIA